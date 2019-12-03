بوشهر بار دیگر زیر باران غرق شد/ آبگرفتگی شدید در معابر شهری

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید باران از شب گذشته در سطح استان بوشهر آغاز شد و امروز نیز ادامه داشت و این بارشها باعث آبگرفتگی شدید در برخی از نقاط استان از حمله مرکز استان شد.
شهر بوشهر بار دیگر زیر باران غرق شد و به علت آبگرفتگی معابر، عبور و مرور در سطح شهر به سختی انجام شد.
این بارندگیها سبب شد تا مدارس برخی از نقاط استان از جمله گناوه و بوشهر در نوبت صبح تعطیل شود.
مسیرها باز است
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز شاهد بارشهای شدیدی در نقاط مختلف استان بوشهر خصوصا نقاط شمالی و مرکزی استان هستیم.
جهانگیر دهقانی با اشاره به اینکه برق برخی از روستاها بر اثر این بارندگیها قطع شده است، افزود: در شهر بوشهر نیز بارندگی باعث آبگرفتگی برخی از خیابانها شده است.
وی با اشاره به اینکه این سامانه بارشی گذرا خواهد بود افزود: پیشبینی می شود این سامانه بارشی تا ساعاتی دیگر از استان بوشهر خارج شود.
توصیه های پلیس راه استان بوشهر به رانندگان
پلیسراه بوشهر اعلام کرد: با توجه به ورود سامانه بارشی از اواخر دیشب به داخل استان، رانندگانی که قصد تردد در محورهای برون شهری را دارند به توصیه ها و هشدارهای پلیسی زیر توجه کنند.
۱-رانندگان قبل از حرکت از سالم بودن چراغ های خودرو، شیشهپاککنها، سیستم گرمایشی خودرو و.....اطمینان حاصل کنند.
۲-با توجه به نقش تاثیر گذار سرعت غیرمجاز در تصادفات سال جاری به میزان ۵۹ درصد، رانندگان با توجه به لغزنده بودن اکثر محورهای مواصلاتی استان با رعایت احتیاط و سرعت مطمئنه به منظور پیشگیری از تصادفات رانندگی کنند.
۳-رانندگان از توقف وسیله نقلیه خود در کنار صخرهها و کوهها با توجه به ریزش آنها در طول مسیرها پرهیز کنند.
۴-رانندگان قبل از حرکت نسبت به کنترل باد لاستیکها و سالم بودن آنها با توجه به نقش مهم آن ها در هوای بارانی اقدام کنند.
۵- با توجه به کاهش دید افقی در برخی از محورها به دلیل پدیده مه گرفتگی، رانندگان وسائط نقلیه با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی به منظور پیشگیری از تصادفات رانندگی کنند.
تعطیلی مدارس
بر اساس اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش استان بوشهر، به دلیل آبگرفتگی معابر، مدارس شهر بوشهر در نوبت عصر در تمام مقاطع تعطیل اعلام شدند.
همه مدارس در سه مقاطع تحصیلی در شهرستان گناوه و بوشهر به دلیل بارندگی شدید در نوبت صبح روز سهشنبه تعطیل اعلام شده بود.
ستاد مدیریت بحران استان بوشهر اعلام کرد: مدارس شهرستان گناوه و بوشهر در سه مقاطع تحصیلی در به دلیل بارندگی شدید در نوبت صبح امروز سهشنبه تعطیل شد.
نظر شما