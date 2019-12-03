انجام ۱۸۷۰هکتار جنگل کاری در استان مرکزی تا پایان سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین محمدی پیش از ظهر سه شنبه در کنفرانس خبری در اراک، اظهار داشت: در سطح کشور ۱۴ میلیون اصله نهال وجود دارد که سهم استان مرکزی کاشت ۵۶۱ هزار اصله نهال در سه شهرستان اراک، ساوه و شازند می باشد.

وی ادامه داد: سال گذشته یک هزار و ۲۰۰ هکتار جنگل کاری در منطقه چپقلی انجام شده است و امسال در طرح نهال کاری همکاری ۱۴ آذرماه ۲۰۰ هکتار آن نیز با مشارکت مردم، سمن های مردم نهاد و پیمانکاران در سطح وسیع انجام می شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان مرکزی با اشاره به نهال کاری همگانی در ۱۴ آذرماه اظهار کرد: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور ۱۴ آذر ماه را به منظور افزایش مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در جنگل کاری معرفی کرده است.

محمدی بیان کرد: با افزایش سطح جنگل کاری از میزان آلودگی هوا کاسته می شود در این راستا انجام مطالعات در سایر محدوده های شهرستان های استان را برای توسعه جنگل کاری در سال های بعد مد نظر داریم.

وی عنوان کرد: اگر پارک جنگلی شهید باهنر در شهر اراک ایجاد نمی شد به طور قطع به جای آن کارخانه احداث شده بود.با کمک دهیاران باید برای ایجاد پارک جنگلی کنار روستاها تلاش کرد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان مرکزی گفت: امسال جنگل کاری ۲۷۰ هکتار در اراضی بیابانی ساوه، ۴۰۰ هکتار در تالاب میقان، ۲۰۰ هکتار در چپقلی و یک هزار هکتار در اطراف بخش سر سختی شازند انجام می شود.

محمدی بیان کرد: دغدغه این اداره کل حفظ و نگهداری جنگل ها می باشد و باید جنگل ها در اطراف شهر توسعه پیدا کند.اگر دغدغه آلودگی داریم باید هزینه کنیم.

وی تاکید کرد: سال های گذشته در دره گردو ۱۹ هزار اصله نهال کاشته شده است و با توجه به بازدید اخیر استاندار از این منطقه کاشت یکصد هزار اصله نهال با اعتباری به مبلغ چهار میلیارد تومان پیش بینی می شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان مرکزی بیان داشت: در استان مرکزی ۳۸ هزار بهره بردار وجود دارد که از ۷۲۰ هزار مرتع حفظ و نگهداری می کنند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان مرکزی گفت: کویر میقان تنها گونه قره داغ را دارا است به طوری که در کاشان، خراسان و ارومیه این گونه قابل تکثیر است.