به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات روز پایانی مرحله نهایی رقابتهای گرندپری در سال ۲۰۱۹ و در مبارزه رده بندی وزن ۶۸- کیلوگرم میرهاشم حسینی در پیکار با «شوای ژائو» از چین ۱۵ بر ۱۲ شکست خورد. این تکواندوکار درحالی که تا ثانیه های پایانی راند سوم از حریف پیش بود اسیر حملات حریف شد و در نهایت بازنده مبارزه شد تا بحران باختن در ثانیه های پایانی همچنان ادامه داشته باشد. پیش از این هادی پور هم در ثانیه های پایانی مدال برنز را از دست داده بود.

این دو تکواندوکار پیش از این ۵ بار مقابل هم مبارزه کرده بودند که سهم میرهاشم سه پیروزی بود و «ژائو» هم دوبار موفق به شکست نماینده کشورمان شده بود.

وی روز جمعه بعد از برتری ۱۶ بر یک مقابل «الکتبی» و پیروزی ۱۶ بر۸ در پیکار با «جواد آچاب» هر دو از بلژیک راهی مرحله نیمه نهایی شد و در این مرحله هم نتیجه را به «دای هون لی» از کره جنوبی واگذار کرد و به دیدار رده بندی رفت. در همین وزن سروش احمدی در همین وزن با شکست برابر «پائولو پرز» از اسپانیا حذف شده است.

سجاد مردانی هم برای قطعی کردن حضور در المپیک باید در برابر رقیب کره خود در مبارزه نهایی وزن ۸۰+ کیلوگرم پیروز شود.

در پایان این رقابت ها و به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۸۰، ۴۸ و ۲۸.۸۰ امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیک تعلق می گیرد. همچنین ۶۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۱۰۰۰ دلار جایزه نقدی اهدا می‌شود.