برترین های دوصحرانوردی کشور در قزوین مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این رقابت ها در بخش انفرادی در رده سنی نوجوانان مسافت ۶ کیلومتر، محمدعباس رضایی از چهارمحال و بختیاری، امیر صوری از گیلان و سمیر اقبالی از تهران اول تا سوم شدند در رده سنی جوانان هم امیررضا ثمودی از آذربایجان شرقی، عارف بنی عامریان از البرز و امیرمهدی سهرابی از اصفهان عناوین برتر را کسب کردند.

در بخش تیمی هم همدان در رده سنی نوجوانان و چهارمحال و بختیاری در رده سنی جوانان قهرمان شدند.

مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی نوجوانان و جوانان پسر کشور با شرکت ۱۴۰ ورزشکار از ۲۲ استان به میزبانی قزوین برگزار شد.

آغاز اردوی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان کشور در الوند

اردوی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان برای شرکت در رقابتهای روز جهانی کودک از صبح امروز در شهر الوند آغاز به کار کرد.

در این اردوی سه روزه ۵۰ کشتی گیر از استعدادهای برتر کشور و ۱۲ منتخب استان با هم تمرین می کنند.

بیست و دومین دوره رقابت‌های بین المللی کشتی نونهالان در رشته های آزاد و فرنگی از ۱۹ تا ۲۲ آذرماه با حضور ۱۷۰ ورزشکار نونهال داخلی و خارجی در شهر الوند برگزار خواهد شد.

برتری شاگردان موذن در بازی خارج از خانه

در پایان بازی های هفته دوم لیگ یک والیبال باشگاه های کشور، تیم شهرداری قزوین در بازی خارج از خانه برابر سفیر جوان رامسر با نتیجه ۳ بر ۱ به برتری رسید.

تیم شهرداری قزوین با دو برد در صدر گروه شمال قرار دارد.

باخت شاگردان افشار در تیم فوتبال امیدهای کاسپین

در ادامه رقابت های فوتبال دسته اول امیدهای باشگاههای کشور و در بازی هفته هشتم، تیم امید کاسپین در بازی خارج ازخانه با یک گل به شهرداری اردبیل باخت.

این بازی در ورزشگاه علی دایی شهر اردبیل برگزار شد.

رقابت های ددلیفت قهرمانی استان با معرفی برترین ها به پایان رسید

در پایان این رقابت ها یادواره مرحوم عباس آقبلاغی، در رده نوجوانان تیمهای هیات پرورش اندام محمود آباد، تهمتن کرج و کریمی قزوین اول تا سوم شدند، در جوانان تیم های آسمان فیتنس الف، تهمتن کرج و آسمان فیتنس ب عناوین برتر را کسب کردند و در بزرگسالان هم تیم های تک اندام محمود آباد، تهمتن کرج و حمید الوند اول تا سوم شدند.

این رقابت ها در ورزشگاه تختی قزوین برگزار شد.