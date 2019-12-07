ترامپ از بانک جهانی خواست اعطای وام به چین را متوقف کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، یک روز پس از آن‌که بانک جهانی علی‌رغم اعتراض آمریکا، برنامه جدید خود برای وام‌دهی به پکن را اعلام کرد، ترامپ از این موسسه خواست وام دادن پول به چین را متوقف کند.

بانک جهانی پنج‌شنبه شب برنامه خود برای اعطای وام کم بهره به چین را اعلام کرد. طبق این برنامه جدید چین می‌تواند تا ماه ژوئن ۲۰۲۵ سالانه ۱ تا ۱.۵ میلیارد دلار از بانک جهانی وام بگیرد. در این برنامه ذکر شده که میزان وام‌دهی به چین نسبت به میانگین ۵ ساله قبلی، که ۱.۸ میلیارد دلار در سال بوده است، با افتی تدریجی روبرو شده است.

جمعه شب به وقت آمریکا (صبح شنبه به وقت تهران)، ترامپ در واکنش به این خبر در توییتر خود نوشت: چرا بانک جهانی به چین پول وام می‌دهد؟ آیا چنین چیزی می‌تواند امکان‌پذیر باشد؟ چین پول زیادی دارد و اگر هم نداشته باشد آن را ایجاد می‌کند. [این کار را] متوقف کنید.

بانک جهانی در بیانیه‌ای ایمیلی که به رویترز ارسال شده است اعلام کرد: وام‌دهی بانک جهانی به چین به شدت کاهش یافته و طبق بخشی از توافقی که با سهام‌داران خود، شامل ایالات‌متحده، داشته‌ایم، در آینده هم کاهش خواهد یافت. ما با ثروتمندتر شدن کشورها وام‌دهی به آنها را متوقف می‌کنیم.

بانک جهانی در سال مالی ۲۰۱۹ به چین ۱.۳ میلیارد دلار وام داد که در مقایسه با سال مالی ۲۰۱۷ و وام ۲.۴ میلیارد دلاری، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. اما گویا این میزان کاهش از نظر دولت ترامپ کافی نبوده است.