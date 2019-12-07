عملکرد شورای تحول علوم انسانی مقید به مسائل اجرایی و مدیریتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۱۷۴ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست غلامعلی حدادعادل در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

حداد عادل گفت: چند روز پیش همایشی توسط مجمع عالی علوم انسانی به مدت دو روز در تهران برگزار شد.

وی افزود: بنده در این همایش طی یک سخنرانی با عنوان "چرایی و چگونگی تحول علوم انسانی" گزارش کار ده ساله این شورای تخصصی را ارائه کردم.

رئیس شورای تحول و ارتقا علوم انسانی ادامه داد: عملکرد شورای تحول و ارتقای علوم انسانی مقید به مسائل اجرایی و مدیریتی است و با کار سایر نهادها در این زمینه تفاوت دارد.

حداد عادل با اشاره به رشته تاریخ علم در دوره اسلامی گفت: در زمینه تاریخ نگاری به معنای اعم در تمدن اسلامی کم کاری شده و این موضوع مورد اشاره استاد شهید مطهری نیز قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به اینکه تدین و تقید به انجام مناسک و عبادات یکی از ابعاد مهم جامعه اسلامی است تبیین نحوه استفاده از علوم در این مسیر باید در این رشته مورد توجه قرار گیرد.