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۱۷ آذر ۱۳۹۸، ۱۷:۱۲

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس تاکید کرد:

افزایش چشمگیر واحدهای صنعتی منطقه ارس در چند سال گذشته

افزایش چشمگیر واحدهای صنعتی منطقه ارس در چند سال گذشته

تبریز- نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت: در طول سال های گذشته تعداد واحدهای صنعتی و کشاورزی منطقه آزاد ارس به طور چشمگیری افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن نژاد ظهر یکشنبه در آیین افتتاح پروژه های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری منطقه آزاد ارس گفت: در چند ماه گذشته، بحث توسعه منطقه ازاد ارس انجام گرفت که گام بسیار موثری برای کارآفرینی و پیشرفت به حساب می آید.

وی ادامه داد: این منطقه در حال حاضر پیشرفت زیادی داشته است به طوری که شاید زمانی مردم جلفا مجبور بودند برای خرید یک جفت کفش به تبریز بروند اما حالا وضعیت به گونه ای شده که تبریزی ها برای خرید به ارس می آیند.

حسن نژاد با اشاره ای به بالا رفتن تعداد واحدهای صنعتی و کشاورزی و به خصوص گلخانه ای منطقه گفت: از سال ۹۴ این تغییرات در منطقه آزاد ارس به خوبی مشهود بوده است.

نماینده مردم مرند و جلفا در بخشی دیگر از سخنان خود با انتقاد از جایگاه آذربایجان شرقی در حوزه بانکی و بورس گفت: نزدیک به دو هزار شرکت بورس در کشور داریم که شاید حتی ۱۰ مورد آن نیز متعلق به آذربایجان شرقی نباشد که این امر جای تاسف دارد.

وی افزود: ما یک شرکت حسابرسی هم در آذربایجان نداریم که این ها نقطه ضعفی برای استان محسوب می شوند که برای روزهای آتی، در پی ارائه راهکاری در این حوزه هستیم.

کد مطلب 4792402

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