انتشار هندبوک «اخلاق در اقتصاد و تأمین مالی اسلامی»

به گزارش خبرگزاری مهر، هندبوک اخلاق در اقتصاد و تأمین مالی اسلامی (Handbook of Ethics of Islamic Economics and Finance) با مشارکت و ارائه مقاله پنج تن از اعضای هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و توسط انتشارات DE GRUYTER به چاپ رسید.

در این هندبوک که با مشارکت و ارائه مقالات اندیشمندان و متخصصان اقتصادی جهان اسلام منتشر شده است مقالات متعددی در حوزه مباحث اخلاقی مرتبط با اقتصاد و مالیه اسلامی به چاپ رسیده که هدف از آنها ایجاد زمینه فهم عمیق تر از مبانی اخلاقی اقتصاد و تأمین مالی از منظر اسلامی است.