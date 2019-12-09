به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز اظهار داشت: آنکارا روند اسکان یک میلیون نفر در شهرهای تل ابیض و راس العین در شمال سوریه را آغاز کرده است.

وی که در نشست وزیران امور اجتماعی سازمان همکاری اسلامی سخن می گفت، افزود که ترکیه به ایجاد مناطق مسکونی جدید در شمال سوریه کمک خواهد کرد.

گفتنی است ترکیه در ۲۵ مهر ماه برای عقب راندن شبه نظامیان کُرد سوریه از مناطق مرزی الرقه والحسکه سوریه، عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح» را در شمال سوریه آغاز کرد.

یکی از اهداف ترکیه از این عملیات نظامی ایجاد منطقه امن در شمال سوریه در حدفاصل شهرهای راس العین و تل ابیض به طول ۱۲۰ کیلومتر و عمق ۳۰ کیلومتری از مرزهای ترکیه است.

حملات یک هفته ای ترکیه، پس از توافق آتش بس میان ترکیه و آمریکا به طور موقت متوقف شد.

روسیه و ترکیه نیز در جریان مذاکرات «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه و «رجب طیب اردوغان» همتای ترکیه ای وی، در سوچی روسیه در تاریخ ۳۰ مهر به توافق ۱۰ ماده‌ای درباره سوریه دست یافتند که مهمترین بخش آن تفاهم بر سر خروج تمام واحدهای متعلق به شبه نظامیان کُرد از عمق ٣٠ کیلومتری مرز ترکیه از جمله منبج و مناطق حومه آن است.