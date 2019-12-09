شرایط پیچیده هرمزگان در تصمیمات کلان تعلیم و تربیت کشور دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی دادی زاده عصر دوشنبه در جلسه خیرین مدرسه ساز مدارس استثنایی هرمزگان بیان داشت: استان هرمزگان به تناسب پراکنندگی روستاها و جزایر، صعب العبور بودن مسیر، تراکم جمعیت، امکانات موجود وشرایط ویژه آب و هوائی باید نگاه متفاوتی نسبت به استان های دیگر در تصمیمات کلان تعلیم و تربیت در نظر گرفته شود.

دادی زاده سرخائی اظهار داشت: دراستان هرمزگان ویژگی های خاصی وجود دارد که کمتر منطقه ای در کشوربا این خصوصیات مواجه هستند.

وی ادامه داد: از ۱۷ جزیره کشور تعداد ۱۴ جزیره در استان هرمزگان واقع شده است که از این جزایر۱۱ جزیره مسکونی هستند.

دادی زاده ادامه داد: پراکنندگی روستاها و صعب العبور بودن جاده های روستایی به گونه ایی است که پراکنندگی جمعیت دانش آموزی در شرق استان هرمزگان به چهار نفر در هر کیلومتر مربع می رسد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان ادامه داد: با فراگیر شدن سنجش دانش آموزان بدو ورود به مدرسه در روستا ها و امکان شناخت بیشتر دانش آموزان، تعداددانش آموزان نیازمند به تعلیم و تربیت با نیازهای ویژه بیشتر شده است که به علت بعد مسافت دراین استان، مشکلاتی را بوجود آورده است.

این مسئول به وضعیت مدارس استثنائی در استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: شش مدرسه استثنائی استان توسط خیرین ساخته شده است و سه مدرسه دیگر نیز از محل کمک خیرین در حال ساخت می باشد.

دادی زاده با بیان اینکه دو مدرسه استثنائی در کمیته برنامه ریزی استان هرمزگان به تصویب رسیده است، اضافه کرد: دو مدرسه با جمعیت ۵۰ دانش آموزان با نیازهای ویژه تخریبی هستند و مدارس با جمعیت ۲۰ تا ۲۵ نفر نیزتعداد نه مدرسه تخریبی در استان داریم.