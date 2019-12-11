ناپایداری های جوی در کرمان شدت می گیرد

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته پدیده خاص جوی در استان کرمان نداشتیم تنها در برخی ساعات شاهد افزایش ابر بودیم.
وی ادامه داد: امروز مجددا ناپایداری های جوی شکل قوی تری خواهد گرفت و بارش های خوبی را در نیمه جنوبی استان کرمان شاهد خواهیم بود.
رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان گفت: در ساعات بعدازظهر احتمال بارش باران در مناطق شمالی وجود دارد.
وی یادآور شد: این ناپایداری ها تا روز جمعه به صورت کم و بیش در سطح استان کرمان ادامه خواهد داشت.
حبیبی گفت: همچنین وزش باد نسبتا شدید را برای مناطقی از شرق و شمال غرب استان کرمان پیش بینی می کنیم.
رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان بیان کرد: صبح امروز حداقل دما در شهر کرمان 2 درجه بود و دما در گرمترین ساعت نهایتا به 15 تا 16 درجه سانتی گراد می رسد.
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