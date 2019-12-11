به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «بدون خط‌خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص مهمترین موانع فرهنگی پیش روی قدرت گیری پیام‌رسان‌های داخلی و اقدامات ضروری در این حوزه با سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

ابوالحسن فیروزآبادی در آغاز با بیان اینکه استفاده از پلتفرم‌های پیام‌رسانی در داخل نیازمند بسترها و مقدمات اولیه است، گفت: فضای مجازی یک فضای جهانی است و بنابراین با یک رقابت جهانی مواجه هستیم و در این حوزه پیام رسانی در جهان کارهای بزرگی صورت گرفته است و پیام رسان‌های بسیار پر قدرتی در بازار در اختیار افراد قرار گرفته است.

وی از استقبال عموم مردم به پیام رسان ها گفت و اظهار کرد: پیام رسان‌ها از فناوری بالایی برخوردار هستند زیرا زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری پیچیده ای دارند و در خارج از ایران، این زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری فراهم هستند در حالی که در ایران این بسترسازی خیلی صورت نگرفته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی به تنوع خدمات رسانی پیام رسان‌ها اشاره کرد و بیان داشت: برخی از آنها از نوع ویترینی، برخی از آنها از نوع رسانه‌های شبه جمعی و بعضی از نوع بلاگر هستند که بر اساس سلایق افراد کارکرد دارند.

وی در ادامه از افزایش کارکرد و محبوبیت پیام رسان‌ها به جای سایت‌ها گفت و اظهار کرد: هر چه شبکه‌ها مانند فیس بوک با بیش از دو میلیارد کاربر بزرگ باشند، عملا امکان ارتباط همه افراد بزرگسال بر روی کره زمین را فراهم کرده است و این یک جاذبه ایجاد می کند.

فیروزآبادی با تصریح بر اینکه سابقه طولانی و قدرت پیام رسان‌های خارجی، پیام رسان‌های داخلی را با چالش مواجه می کند، عنوان کرد: این پیام رسان‌ها باید با نسخه خارجی که سابقه ای طولانی و جهانی دارند، رقابت و بازار را تسخیر کنند زیرا این بازار در اختیار پیام رسان های ایرانی نیست.

دبیر شورای عالی فضای مجازی به قطعی اینترنت که در پی حوادث گرانی بنزین رخ داد، اشاره و بیان کرد: در این شرایط، اقبالی به شکل اجباری برای مردم ایجاد شد که از پیام رسان های داخلی استفاده کنند اما متاسفانه این پیام رسان‌ها ظرفیت های مناسب که برآمده از کمبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بود در اختیار نداشتند و متاسفانه پاسخ مناسبی به مردم ندادند.