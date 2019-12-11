معضل اعتیاد به مواد مخدر در کشور توطئه دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در دیدار با رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر که در دفتر این استاد سطوح عالی حوزه در قم برگزار شد، گفت: با وجود معضل آلودگی به تریاک در کشور به رغم ممنوعیت کشت آن، معلوم میشود که دستی در خارج وجود دارد که میخواهد جوانان کشور را از کار باز دارد؛ آمریکاییها آمدند تا با کشت تریاک جوانان کشورهای اسلامی را آلوده کنند.
وی تأکید کرد: کاری کنید که قاچاقچیان مواد مخدر در همان مرزهای کشور گرفتار شوند، چون داخل که میآیند در میان خرده فروشان پخش میکنند وجمع کردن آنها مشکل است.
این مفسر قرآن کریم اعتیاد زنان به مواد مخدر را نگران کننده خواند و گفت: بدتر از آن این است که چهار درصد دانشجویان آلوده به تریاک هستند، همه اینها نگران کننده است، چون سازنده کشور جوانان هستند.
وی با اشاره به نقش رسانهها در پیشگیری از معضل اعتیاد در جامعه گفت: صدا و سیما باید به جای برخی فیلم های کم محتوا، فیلم هایی با این موضوع و عوارض و عواقب اعتیاد بسازد.
آیت الله سبحانی در پایان کار مبارزه با مواد مخدر را الهی توصیف کرد و افزود: طبق فرموده قرآن کریم اگر کسی انسانی را از مرگ نجات دهد، مانند این است که همه انسانها را نجات داده، بنابراین در این خصوص هر نوع خدمتی که توسط روحانیان، واعظان، صدا و سیما، گویندگان و نویسندگان انجام میشود، مصداق همین سخن قرآن میباشد.
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