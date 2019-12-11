دپوی صدها تن زباله در فضای کارخانه کمپوست رودسر 

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیل پور ظهر چهارشنبه در نشست پسماند غیرفعال بودن کارخانه کمپوست رودسر و دپو شدن صدها تن زباله در فضای این کارخانه اظهار کرد: فرهنگ سازی برای مشارکت عمومی در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ از مهم ترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب مدیریت پسماند و زباله شهرستان رودسر و با بیان اینکه متاسفانه طی چند سال اخیر شاهد دپوی زباله در محوطه کارخانه کمپوست و ریجکت به دلیل غیرفعال شدن کارخانه بوده ایم، افزود: وجود چنین وضعیتی و همچنین دفع غیربهداشتی زباله سبب بروز نگرانی هایی شده است.

اسماعیل پور خواستا رفع مشکل پسماند و کاهش زباله تولیدی در شهرستان رودسر شد و گفت: مردم و مسئولان باید برای حل این مشکل در کنار هم باشند.

وی در ادامه با اشاره به آغاز اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در رودسر، تصریح کرد: میزان زباله در شهرستان رودسر به حد قرمز خود رسیده و تبدیل به یک معضل جدی در این شهرستان شده است.

فرماندار رودسر با بیان اینکه شهرداری این شهر متعهد شده طی دو ماه آینده وضعیت زباله و ریجکت محوطه کارخانه کمپوست را ساماندهی کند، بیان کرد: براساس جلسات برگزار شده ۳ میلیارد تومان تسهیلات برای فعال کردن مجدد کارخانه کمپوست رودسر در نظر گرفته خواهد شد در صورتی که شهرستان برای این کارخانه برنامه داشته باشد.