به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه‌های مرکز تحقیقات زن و خانواده به مناسبت هفته پژوهش اعلام شد.

۱. نشست علمی مفهوم‌شناسی «خودآیینی، اقتدار، جنسیت»

زهرا داور پناه - حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجید دهقان

محل برگزاری: مرکز تحقیقات زن و خانواده – قم

زمان برگزاری: شنبه ۲۳ آذر ماه - ساعت ۱۲- ۹:۳۰

۲. «سبک زندگی» و «مسأله‌شناسی» در حوزه علمیه خواهران

- چالش‌های پیش‌روی حوزه‌های علمیه خواهران در دهۀ آینده - حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی نژاد

- تعلیم و تربیت در حوزه و سبک زندگی بانوان طلبه - دکتر فریبا علاسوند

محل برگزاری: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران – قم

زمان برگزاری: یکشنبه ۲۴ آذر ماه - ساعت ۱۲- ۹:۳۰

۳. نشست علمی بررسی ایده‌های نو با حضور اساتید جنسیت و خانواده

محل برگزاری: مرکز تحقیقات زن و خانواده – تهران

زمان برگزاری: دوشنبه ۲۵ آذر ماه - ساعت ۱۲- ۹:۳۰

۴. باشگاه یک روزه پرورش ایده

نشست‌های مساله شناسی - میزهای مشاوره پژوهشی به همراه ارائه ایده‌ها و تقدیر از ایده‌های برتر

محل برگزاری: مرکز تحقیقات زن و خانواده - قم

زمان برگزاری: سه شنبه ۲۶ آذر ماه - ساعت ۱۷- ۸

۵. هم‌اندیشی اعضای هیات علمی با موضوع «پژوهش‌های جاری مرکز تحقیقات زن و خانواده»

محل برگزاری: مرکز تحقیقات زن و خانواده – قم

زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۷ آذر ماه - ساعت ۱۲- ۹:۳۰

۶. اختتامیه

مروری بر فعالیت‌های مرکز تحقیقات زن و خانواده در سال گذشته و افق‌های پیش‌رو

تقدیر از پژوهشگر برتر

محل برگزاری: مرکز تحقیقات زن و خانواده – قم

زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۸ آذر ماه - ساعت ۱۲- ۹:۳۰