به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامههای مرکز تحقیقات زن و خانواده به مناسبت هفته پژوهش اعلام شد.
۱. نشست علمی مفهومشناسی «خودآیینی، اقتدار، جنسیت»
زهرا داور پناه - حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجید دهقان
محل برگزاری: مرکز تحقیقات زن و خانواده – قم
زمان برگزاری: شنبه ۲۳ آذر ماه - ساعت ۱۲- ۹:۳۰
۲. «سبک زندگی» و «مسألهشناسی» در حوزه علمیه خواهران
- چالشهای پیشروی حوزههای علمیه خواهران در دهۀ آینده - حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی نژاد
- تعلیم و تربیت در حوزه و سبک زندگی بانوان طلبه - دکتر فریبا علاسوند
محل برگزاری: مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران – قم
زمان برگزاری: یکشنبه ۲۴ آذر ماه - ساعت ۱۲- ۹:۳۰
۳. نشست علمی بررسی ایدههای نو با حضور اساتید جنسیت و خانواده
محل برگزاری: مرکز تحقیقات زن و خانواده – تهران
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۵ آذر ماه - ساعت ۱۲- ۹:۳۰
۴. باشگاه یک روزه پرورش ایده
نشستهای مساله شناسی - میزهای مشاوره پژوهشی به همراه ارائه ایدهها و تقدیر از ایدههای برتر
محل برگزاری: مرکز تحقیقات زن و خانواده - قم
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۶ آذر ماه - ساعت ۱۷- ۸
۵. هماندیشی اعضای هیات علمی با موضوع «پژوهشهای جاری مرکز تحقیقات زن و خانواده»
محل برگزاری: مرکز تحقیقات زن و خانواده – قم
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۷ آذر ماه - ساعت ۱۲- ۹:۳۰
۶. اختتامیه
مروری بر فعالیتهای مرکز تحقیقات زن و خانواده در سال گذشته و افقهای پیشرو
تقدیر از پژوهشگر برتر
محل برگزاری: مرکز تحقیقات زن و خانواده – قم
زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۸ آذر ماه - ساعت ۱۲- ۹:۳۰
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