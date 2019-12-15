دانشجویان با اشک شوق از دکتر سلیمانی استقبال کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از دکتر سلیمانی استاد دانشگاه تربیت مدرس که اخیرا پس از گذراندن ۱۴ ماه اسارت از زندان آمریکا آزاد شده بود، در دانشگاه تربیت مدرس با حضور مسئولان دانشگاه برگزار شد. البته قرار بود او در نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در شبکه پرس تی وی، روایتی از زندانی شدن خود در آمریکا داشته باشد که به دلیل کسالتی که برای او پیش آمد، این نشست لغو شد.

در حالیکه مسئولان دانشگاه تربیت مدرس، از برگزاری این مراسم در ساعت ۱۳ امروز (یکشنبه ۲۴ آذر) خبر داده بودند، گمانه زنی هایی درباره لغو مراسم به علت ضعف جسمانی و حال نامساعد دکتر سلیمانی مطرح شد که البته در نهایت، این مراسم با استقبال گرم دانشجویان و همکاران او و نیز برخی مسولان وزارت علوم، وزارت بهداشت و قوه قضاییه در سالن چمران برگزار شد.

در مقابل درب ورودی محل برگزاری مراسم، ازدحام عکاسان و تصویربرداران برای ثبت لحظه ورود سلیمانی به سالن، جلب توجه می کرد. داخل سالن هم مملو از جمعیت بود؛ تا جایی که عده زیادی بر روی زمین و پله ها نشسته بودند.

بالاخره مراسم با کلیپی از لحظات ورود دکتر سلیمانی به ایران و همراهی محمدجواد ظریف با او پخش شد و حاضران با تشویق ممتد خود، شجاعت این استاد برجسته ایرانی را تحسین کردند. سپس رئیس دانشگاه تربیت مدرس سخنرانی کوتاهی داشت و ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت طی سخنانی از پیشنهادات اغوا کننده ای گفت که آمریکایی ها به سلیمانی داده بودند. او همچنین این مقاومت و ایستادگی را افتخاری برای جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد.

در پایان صحبت های حریرچی، دکتر سلیمانی در میان حلقه عکاسان به سالن آمد و حاضران ایستاده او را تشویق کردند. قبل از آنکه وی به روی سن بیاید، یکی از دانشجویان او در ستایش مقاومت و ایستادگی این دانشمند ایرانی، به روی سن رفت. این دانشجو با صدای مملو از هیجان، بغض و شوق از دیدن استادش، به نمایندگی از دانشجویان به او خوشامد گفت و از حاضرین خواست که بایستند و او را بار دیگر تشویق کنند.

هنگام سخنان دکتر سلیمانی شاگردان و دانشجویان او از شوق دیدنش و رنج هایی که در دوران اسارت دیده بود، اشک شوق ریختند؛ به طوری که حریرچی در پشت تریبون این شوق را ارزشمند توصیف کرد و تاکید کرد که انشاالله شاگردان دکتر سلیمانی از او به عنوان یک الگوی اخلاق بیشتر بهره مند شوند.