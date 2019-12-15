به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قمرزاده ظهر یکشنبه در نشست خبری همایش «حوزههای علمیه، مرجعیت شیعه و قرآن کریم» که با محوریت دیدگاههای علوم قرآنی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی با بیان اینکه ۳۵۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شده است، افزود: از ۶ ملیت نیز از طریق جامعه المصطفی(ص) برای این همایش مقاله نوشتهاند.
وی بیان کرد: از اکثر استانها به ویژه استانهای اصفهان، تهران، قم و خراسان رضوی به این همایش مقاله ارسال شده است.
دبیر علمی همایش «حوزههای علمیه، مرجعیت شیعه و قرآن کریم» گفت: پنجم دیماه همزمان با برگزاری همایش از ۱۲ کتاب رونمایی میشود که سه کتاب مجموعه مقالات هستند که شامل مقالات طلاب حوزه علمیه خواهران مدرسه عالی معصومیه(س)، مجموعه مقالات پژوهشگران موسسه قرآنی التمهید و مقالات جامعه الزهرا(س) میشود.
وی اظهار داشت: پنج ویژه نامه برای همایش در نظر گرفته شده است که شامل ویژه نامه علمی - پژوهشی علوم حدیث جامعه المصطفی(ص)، ویژه نامه مربوط به مجله قرائات، ویژه نامه مجله قرآن و علم، مجموعه مقالات تطبیقی مدرسه حجتیه و غیره میشود.
حجت الاسلام قمرزاده گفت: در بخش پنل همایش از بین ۳۵۰ مقاله ارسالی تعداد ۲۲۰ مقاله پذیرش شده که ۴۷ مقاله امتیاز سخنرانی و ۶۸ مقاله امتیاز پوستری را گرفتهاند.
وی با بیان اینکه پنل اعجاز، تحریف ناپذیری قرآن، قرائات و جمع قرآن، تحریف ناپذیری، مبانی و قواعد، محکم و متشابه و ظاهر و باطن از جمله پنلهای همایش هستند، افزود: ۱۳ پیش نشست در زمینه این همایش برگزار شده که در قالب ۲ کتاب رونمایی میشوند.
دبیر علمی همایش «حوزههای علمیه، مرجعیت شیعه و قرآن کریم» گفت: ۳۵ مقاله برتر شناسایی شدهاند که در پنلها به رقابت میپردازند که از میان آنها داوران ۲ مقاله را انتخاب میکنند و در اختتامیه نیز از ۱۰ مقاله برتر همایش تقدیر به عمل میآید.
وی در پایان اظهار داشت: سخنرانان همایش آیت الله استادی، آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله اعرافی هستند.
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