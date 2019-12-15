رئیسی انتصاب دبیرکل جدید مجمع تقریب مذاهب را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن این پیام به شرح زیر است:

«باسمه تعالی

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر شهریاری

سلام علیکم؛

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت دبیر کلی مجمع تقریب مذاهب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی(دام ظله العالی) تبریک و تهنیت عرض نموده؛ توفیقات روزافزونتان که بحمدللّه از سوابق و تجارب ارزشمندی برخوردار بوده و می‌تواند این حوزه را یاری داده و باعث تالیف قلوب و تقویت روزافزون "وحدت امت اسلامی" گردد، را از خداوند متعال خواستارم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس قوه قضائیه»