گزارشی از تغییرات متفاوت در فصل نهم مسابقه قرآنی تلویزیونی اسراء

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه تلویزیونی اسراء در حالی این روزها از شبکه قرآن و معارف سیما مهمان خانه‌های هموطنان شده است که در این دوره شاهد تغییرات و غافلگیری‌هایی نسبت به ادوار گذشته هستیم که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.

بدون شک یکی از اصلی‌ترین غافلگیری‌ها و یا تغییرات فصل نهم این مسابقه استعدادیابی را باید در تغییر تیم داوری جستجو کنیم، جایی که بعد از تکرار هیئت داوران در چند دوره گذشته، سرانجام در فصل نهم تیم قضاوت تغییر کرد تا شاهد حضور چهره‌های جوان ‌و جدید و البته شناخته شده‌ای در قضاوت این مسابقه قرآنی باشیم.

دنبال کنندگان مسابقه تلویزیونی اسراء در سال‌های اخیر به ترکیب تیم داوری متشکل از «رحیم خاکی»، «محمدرضا پورزرگری» و «امین پویا» سه نفر از قاریان بین‌المللی و برجسته کشورمان عادت کرده بودند اما در فصل نهم این افراد جای خود را به «علی اکبر ملکشاهی»، «حامد ولیزاده» و «مهدی غلام‌نژاد» داده‌اند تا مخاطب این برنامه با اولین غافلگیری مواجه شود. مطمئنا شنیدن نکات فنی تلاوت قاریان نوجوان از زبان این تیم داوری به خصوص جوان‌ترها شنیدنی خواهد بود، چرا که زمان زیادی از دور شدن آنها از فضای مسابقات به عنوان متسابق نگذشته و این می‌تواند به شرکت کنندگان در این دوره بسیار کمک کننده باشد.

غافلگیری دیگر فصل نهم اسراء به حضوری شدن مسابقه بازمی‌گردد، در هشت فصل گذشته این مسابقه استعدادیابی تنها یک دوره مسابقه به صورت حضوری برگزار شد که همان دوره نیز با استقبال نسبتاً خوب مخاطبان همراه شد، با فراهم نشدن شرایط برای برگزاری حضوری در چند دوره گذشته و شرکت متسابقان به صورت تلفنی، در این دوره اما اسراء به صورت حضوری برگزار می‌شود. اگر در ادوار گذشته شرکت کننده با تماس تلفنی روی خط برنامه می‌آمد و مورد قضاوت تنها یک داور قرار می‌گرفت، در این دوره تلاوت شرکت کننده توسط هر سه داور قضاوت می‌شود.

فصل نهم مسابقه استعدادیابی اسراء را می‌توان آئینه تمام نمای استعدادهای تلاوت کشور دانست، چرا که در این دوره قاریانی از ۲۵ استان کشور به مرحله حضوری راه پیدا کرده‌اند. علاوه بر آن در مرحله مقدماتی متقاضیانی از تمام استان‌های کشور فایل صوتی را برای ارزیابی اولیه ارسال کرده‌اند که از بین آنها تلاوت‌های برتر گلچین شده و برای حضور در مرحله حضوری دعوت شده‌اند.

در فصل نهم مسابقه قرآنی اسراء بیش از ۹۰۰ فایل صوتی از سراسر کشور دریافت شده که پس از بررسی توسط تیم داوری ۳۷۸ نفر به مرحله حضوری که به نوعی مرحله نیمه نهایی مسابقه نیز هست، راه پیدا کرده‌اند، بنابراین اگر این مسابقه استعدادیابی را آیینه تمام‌ نمای تلاوت کشور بدانیم چندان بیراه نگفته‌ایم.

در فصل نهم مسابقه قرآنی اسراء محدودیت سنی وجود ندارد، در این دوره کوچکترین شرکت کننده تنها شش سال دارد و بزرگ‌ترین قاری حاضر در این رقابت نیز ۴۵ ساله است. این مسابقه تلویزیونی در دو گروه برگزار می‌شود و هر گروه نیز سه رشته دارد. گروه‌های سنی تا ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال دو گروه این مسابقه و تقلید از استاد عبدالباسط، تقلید از استاد منشاوی و تقلید از استاد مصطفی اسماعیل نیز رشته‌های این‌ مسابقه است.

پیش‌بینی می‌شود از هر رشته این دوره ۱۲ نفر به مرحله نهایی راه پیدا کنند. همچنین این مسابقه که هم اکنون در روزهای پنج‌شنبه و جمعه در استودیویی خارج از صدا و سیما در حال ضبط است تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

در فصل نهم مسابقه استعدادیابی اسراء استان اصفهان با ۷۸ شرکت کننده بیشترین تعداد متسابق را در بین استان‌های مختلف کشور دارد. استان‌های تهران با ۶۸ شرکت کننده، آذربایجان شرقی با ۴۶ شرکت کننده، خراسان رضوی با ۴۰ شرکت کننده و البرز با ۳۲ شرکت کننده در رده‌های بعدی بیشترین تعداد شرکت کننده قرار دارند.

همچنین رشته سبک استاد منشاوی در این دوره با ۱۵۵ شرکت کننده بیش از ۴۱ درصد کل متسابقان را به خود اختصاص داده است، سبک استاد مصطفی اسماعیل نیز با ۱۴۸ شرکت کننده ۳۹ درصد کل شرکت کنندگان را به خود اختصاص داده و سبک استاد عبدالباسط نیز با ۷۵ شرکت کننده و ۲۰ درصد کل متسابقان در رده بعدی قرار دارد.

مسابقه استعدادیابی قرآنی اسراء با اجرا و تهیه کنندگی سیدوحید مرتضوی ساعت ۲۰ روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه هر هفته به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود و تکرار آن نیز ساعت ۱۵ روزهای زوج پخش می‌شود. پخش تلویزیونی این مسابقه از هفته قبل آغاز شده و تا پایان سال ادامه دارد.