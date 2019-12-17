اخبار جعلی فیس بوک در اینستاگرام برچسب می خورند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اینستاگرام سعی دارد با اخبار جعلی مبارزه کند. اقدام جدید این شرکت شامل برچسب زدن خودکار پست های جعلی است.

این شبکه اجتماعی برنامه حقیقت یاب خود را در سراسر جهان گسترش می دهد و درهمین راستا اخبار جعلی منتشر شده در فیس بوک در صورت انتشار در اینستاگرام با برچسب خاصی مشخص می شوند.

از سوی دیگر اخبار جعلی منتشر شده در اینستاگرام نیز در صورت انتشار در فیس بوک با برچسبی مشخص می شوند. روی چنین پست هایی برچسب «اطلاعات اشتباه» دیده می شود که دلیل جعلی بودن محتوا را توضیح می دهد.

همچنین اینستاگرام اعلام کرده اگر پست های کاربری به طور مداوم با چنین برچسب هایی مشخص شود، محتوای انتشار یافته او از بخش Explore و هشتگ ها حذف خواهد شد.

اقدام برچسب زنی خودکار روی محتوای اشتباه، گامی در جهت جلوگیری از گسترش اخبار جعلی است. این درحالی است که در این اواخر سیاستمداران و کارشناسان صنعت فناوری درباره گسترش اخبار جعلی به خصوص در فیس بوک هشدار داده اند. با این وجود چنین اقدامی افراد کلاهبردار را متوقف نمی کند و به طور حتما مانعی برای اجتناب از انتشار تبلیغات سیاسی جعلی نیست.