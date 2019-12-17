دستگیری ۲۲۴ سارق در طرح «کاشف ۵»

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی اظهار کرد: پنجمین مرحله طرح «کاشف» پلیس آگاهی تهران بزرگ در سال ۹۸ توسط پلیس آگاهی و پایگاه‌های تابعه از ابتدای هفته جاری به اجرا گذاشته شد.

وی ادامه داد: در این طرح ۲۲۴ نفر از سارقین حرفه‌ای سابقه‌دار و ویژه دستگیر شدند که از این تعداد ۸۱ نفر سارقین زورگیر، کیف‌قاپ، گوشی‌قاپ، سارقین محموله و مأمورنماها بودند که در قالب ۵ باند فعالیت می‌کردند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: ۵۲ نفر سارق منزل، اماکن و مغازه در قالب ۲۵ باند دستگیر و منهدم شدند. همچنین ۵۰ نفر سارق خودرو، لوازم خودرو و موتورسیکلت در قالب ۱۶ باند دستگیر شدند.

رحیمی تصریح کرد: ۱۹ نفر اقدام به جعل و کلاهبرداری کرده بودند که در این مرحله از طرح کاشف، شناسایی و دستگیر شدند.

به گفته وی، ۶ باند سرقت مسلحانه به همراه اموال سرقتی و سلاح‌هایشان در پنجمین مرحله از طرح کاشف دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ بیان کرد: دو قاتل و سه آدم‌ربا در طرح «کاشف ۵» دستگیر شدند. همچنین ۱۳ نفر از محکومین فراری هم در پنجمین مرحله از طرح کاشف ۵ دستگیر شدند.

رحیمی با بیان اینکه در مجموع ۶۶ باند و ۲۲۴ نفر در پنجمین مرحله از طرح کاشف پلیس آگاهی پایتخت دستگیر شدند، گفت: از این تعداد، ۱۵۸ نفر دارای سوابق قبلی جرم و جنایات بودند که به ۲۵۰۰ فقره سرقت اعتراف کردند.

وی گفت: در این مرحله از طرح کاشف، ۵ قبضه اسلحه جنگی و شکاری کشف شد. همچنین تعداد ۷۰۰۰ انواع و اقسام وسایل سرقتی و ۱۵۰ گوشی سرقتی، دهها تخته فرش نفیس و گرانبها و ۱۶ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: مقادیر قابل توجهی لیبل و قطعات تقلبی خودروهای سنگین از دو نیسان کشف شده است.