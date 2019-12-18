نقل قول از سخنان وزیر کشور درباره حوادث آبان، تقطیع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد کولیوند با اشاره به نقل قولهایی که از جلسه وزیر کشور در کمیسیون امور داخلی کشور پیرامون اغتشاشات اخیر مطرح شده، گفت: اظهارات وزیر کشور در این کمیسیون به صورت تقطیع شده انتشار یافته و عدم انعکاس کامل اظهارات رحمانیفضلی نوعی اطلاعرسانی گزینشی است.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با اینگونه صحبتها، مفهوم صحیحی به افکار عمومی منتقل نمیشود.
وی افزود: مسئولیت وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور مدیریت کلان تامین امنیت داخلی است و اساساً جزئیات عملیاتی و میدانی از قبیل آنچه ادعا شده، میبایست توسط دستگاههای ذیربط و با بررسی دقیق قانونی مشخص و اعلام شود.
کولیوند با اشاره به تلاش بدخواهان و سرویسهای معاند که به تمامیت ارضی ایران چشم دوختهاند به قربانی کردن هموطنان بیگناه اشاره کرد و گفت: صاحبان تریبونها و رسانهها نباید ناخواسته وارد میدانی شوند که توسط بدخواهان ملت گسترانیده شده زیرا آنها محتاج اینگونه اخبار خلاف واقع هستند.
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