جنجال هواوی به جمهوری چک رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، شرکت هواوی با مشکلات متعدد و اتهاماتی از سوی دولت‌های غربی روبرو شده است. این اتهامات به طور کلی به امنیت اطلاعات مربوط هستند و به ممنوعیت استفاده از تجهیزات این شرکت چینی در آمریکا و ایجاد چالش‌هایی در اتحادیه اروپا منجر شده‌اند.

اکنون به نظر می‌رسد این شرکت بزرگ چینی با چالش‌های بیشتری در اروپای شرقی و به خصوص در جمهوری چک روبرو است. این در حالی است که در بحبوحه چالش اتهامات امنیتی به هواوی، مدیر سازمان امنیت سایبری و اطلاعات جمهوری چک از سمت خود برکنار شده است.

طبق گزارشی جدید «دوسان ناوراتیل»و نخستین مدیر سازمان امنیت سایبری و اطلاعات جمهوری چک (Nukib)، از سوی دولت برکنار شده است. گزارش‌هایی درباره فقدان تجربه، مهارت‌های مدیریتی و خبرگی برای چنین سمتی دلیل برکناری ناوارتیل اعلام شده‌اند.

طبق گزارش‌ها مقامات دولت چک به طور جمعی با برکناری ناوراتیل موافق بودند. او پیش از این نیز به مدت ۱۰ سال رییس سازمان امنیت ملی این کشور بود.

ناوراتیل که از برکناری ناگهانی خود متعجب است در این باره اظهار نظری نکرد. او در دسامبر ۲۰۱۸ میلادی با ارائه گزارش‌هایی ادعا کرد برندهای چینی مانند هواوی و ZTE تهدید امنیتی به شمار می‌روند . همین امر جنجال‌هایی در جمهوری چک به وجود آورد.

پس از ارائه گزارش ازسوی ناوراتیل، نخست وزیر جمهوری چک استفاده از موبایل‌های هواوی در سازمان‌های دولتی را ممنوع کرد و همزمان دستور داد تحقیقات بیشتری درباره این اتهامات انجام شود.

از آن زمان تاکنون سخنگوی Nukib هرگونه ارتباط با دولت آمریکا یا فشار از سوی آن را برای عدم استفاده از تجهیزات هواوی رد کرد.

البته هنوز به طور دقیق مشخص نیست برکناری ناوراتیل به دلیل اتهامات او علیه هواوی باشد.