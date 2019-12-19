قتل مادربزرگ به خاطر سرقت طلاجات/ نوه قاتل دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید نورالدین حسینی در این باره اظهار داشت: در یکی از روزهای مرداد ماه امسال گزارشی از قتل خانمی سالخورده در یکی از محله های شهر اراک به پلیس اعلام و با حضور کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان، تحقیقاتی تخصصی برای شناسایی و دستگیری قاتل آغاز شد.

وی افزود: در مراحل تحقیقات کارآگاهان پلیس مشخص شد که مقداری طلاجات و کارت های بانکی از منزل فرد مقتول سرقت شده است و سرنخ هایی از دست داشتن یکی از بستگان نزدیک فرد مقتول در این قتل به دست آمد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: در فرایند رسیدگی به این پرونده، سرانجام اسناد و مدارک لازم از دست داشتن نوه فرد مقتول در ارتکاب قتل به دست آمد و با هماهنگی انجام شده با مرجع قضایی، وی در عملیاتی دستگیر شد.

حسینی اضافه کرد: فرد دستگیر شده در بازجویی های تخصصی کارآگاهان پلیس به این قتل اعتراف کرد و اذعان داشت که در حال سرقت مقداری طلاجات از منزل مادربزرگش بوده که او متوجه شده و به خاطر سرپوش گذاشتن به این سرقت، مادربزرگش را به قتل می رساند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: فرد قاتل با تکمیل تحقیقات پلیس برای برخورد قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.