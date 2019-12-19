  1. استانها
  2. مرکزی
۲۸ آذر ۱۳۹۸، ۲۰:۴۱

قتل مادربزرگ به خاطر سرقت طلاجات/ نوه قاتل دستگیر شد

قتل مادربزرگ به خاطر سرقت طلاجات/ نوه قاتل دستگیر شد

اراک- رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: دختر جوانی که به خاطر سرقت طلاجات مادربزرگ خود، وی را به قتل رسانده بود، در تحقیقات پلیس استان دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید نورالدین حسینی در این باره اظهار داشت: در یکی از روزهای مرداد ماه امسال گزارشی از قتل خانمی سالخورده در یکی از محله های شهر اراک به پلیس اعلام و با حضور کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان، تحقیقاتی تخصصی برای شناسایی و دستگیری قاتل آغاز شد.

وی افزود: در مراحل تحقیقات کارآگاهان پلیس مشخص شد که مقداری طلاجات و کارت های بانکی از منزل فرد مقتول سرقت شده است و سرنخ هایی از دست داشتن یکی از بستگان نزدیک فرد مقتول در این قتل به دست آمد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: در فرایند رسیدگی به این پرونده، سرانجام اسناد و مدارک لازم از دست داشتن نوه فرد مقتول در ارتکاب قتل به دست آمد و با هماهنگی انجام شده با مرجع قضایی، وی در عملیاتی دستگیر شد.

 حسینی اضافه کرد: فرد دستگیر شده در بازجویی های تخصصی کارآگاهان پلیس به این قتل اعتراف کرد و اذعان داشت که در حال سرقت مقداری طلاجات از منزل مادربزرگش بوده که او متوجه شده و به خاطر سرپوش گذاشتن به این سرقت، مادربزرگش را به قتل می رساند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: فرد قاتل با تکمیل تحقیقات پلیس برای برخورد قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 4802529

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه