موسیقی عرفانی شرق در کرمان شنیده می شود/ اجرا در تالار بسطامی

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه «موسیقی عرفانی شرق» با هنرمندی فرید الهامی، درشن آنند و محمد علی دلنواز پس از برگزاری اولین کنسرت خود در تهران، روز جمعه ششم دی تازه ترین اجرای زنده خود را در تالار ایرج بسطامی شهر کرمان برپا خواهد کرد.

فرید الهامی پیش از این درباره فعالیت های گروه «موسیقی عرفانی شرق» توضیح داده بود:

«از چند ماه پیش تصمیم گرفتم تا با اشتیاقی که در حوزه کاری خود دارم با تلفیق موسیقی مناطق مختلف ایران، از داشته‌های غنی این حوزه، تجربه‌های تازه‌تری را در مرحله آزمون قرار داده و بعد بتوانم نتیجه کار را نظاره کنم. البته من قبل از همکاری با گروه «موسیقی عرفانی شرق» در گروه «روژنا» نیز همکاری‌هایی داشتم. گروهی که بسیار متفاوت بود و امیدوارم شرایطی فراهم شود تا کنسرت این گروه با سازهایی چون سرنا، دوتار، تنبور، بنجو و دف برگزار شود. اتفاقا بر همین اساس یکی از گروه‌هایی که با همین نگاهی که به آن اشاره کردم شکل گرفت، گروه موسیقی عرفانی شرق با همراهی محمد علی دلنواز، درشن آنند و بنده بود که از همان آغاز تمریناتی را شروع کردیم. در این فضا، ساز تنبور از موسیقی مقامی کردی، ساز بنجو از موسیقی قلندری بلوچستان (ظهیروک) و طبلا از موسیقی هندوستان عناصر اصلی گروه را تشکیل می‌دهند.

آنچه از همنشینی این سه گانه می‌توان به آن اشاره کرد، این است که به دلیل محدوده صدایی سازها، نگرش و دیدگاه نیایشی نسبت به آن‌ها و همچنین فرم در این موسیقی‌ها صدایی متفاوت از گروه شنیده می‌شود. در واقع ترکیب موسیقی قوالی و موسیقی مقامی کردی با همراهی ساز طبلا، موسیقی و صدای متفاوتی ایجاد کرده که شاید ترکیبش همان مقصودی است که سال‌ها به دنبال آن بوده‌ام، که این بار با پیشنهاد دوست خوبم رضا صالحی اجرایی شد.»

کنسرت گروه موسیقی عرفانی شرق ساعت ۲۰ روز جمعه ششم دی ماه با حمایت انجمن موسیقی استان کرمان در تالار مرحوم ایرج بسطامی شهر کرمان با قیمت بلیت های ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.