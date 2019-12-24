یک میدان بزرگ نفت و گاز در منطقه فارس کشف شد

سید صالح هندی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه میدان بزرگ نفت و گاز در منطقه فارس کشف‌شده است، ابراز داشت: این دومین مخزن بزرگ نفتی تاریخ صنعت نفت ایران محسوب می‌شود که مطالعات در این زمینه ادامه دارد.

وی بابیان اینکه جنوب غربی کشور بیشترین ظرفیت و پتانسیل نفت و گاز را دارد، افزود: تصور بر این است که شبیه میدان نام‌آوران که حدود یک ماه پیش اعلام کشف شد تا پایان سال یک کشفی به همان اندازه انجام شود.

مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران بابیان اینکه کل حوزه‌های نفت و گاز کشور به ۱۲ طرح تقسیم‌شده است، ابراز داشت: پنج طرح نفت و گاز کشور اولویت اول و هفت طرح دیگر با اولویت دو در حال مطالعه است که در حال جمع‌آوری اطلاعات این طرح‌ها هستیم.

هندی در ادامه تصریح کرد: بیشترین مناطق نفت و گاز در جنوب شرق، خلیج‌فارس، جنوب غربی و یک منطقه در شمال شرق منطقه سرخس وجود دارد.

وی به بودجه و اعتبارات طرح‌های اکتشافات نفت و گاز اشاره کرد و افزود: هرسال دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای مطالعه و اجرای طرح‌های نفت و گاز درزمینهٔ حفر چاه در دریا و در خشکی هزینه می‌شود.