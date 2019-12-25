«سرباز» نزدیک به خانهِ آخر/ نگذارید «قلعه» فتح شود!

خبرگزاری مهر - گروه ورزش: شطرنج ایران که تا همین چند سال پیش یکی از رشته های در سایه بود و کمتر توجهی به آن می شد، با درخشش تعدادی از نوجوانان آینده دارش توجهات را به خود جلب کرد و درهای بین المللی را به روی خود باز شده دید.

در ادامه موفقیت های پی در پی همین آینده داران، نگاه های بین المللی هم متوجه شطرنج ایران شد و در عین حال برخی شطرنجبازان هم توانستند عناوین برجسته این رشته در سطح جهانی را به خود اختصاص دهند. مانند علیرضا فیروزجا که به عنوان اولین ایرانی در جمع معدود سوپراستاد بزرگان جهان قرار گرفت.

البته هر چقدر موفقیت های شطرنجبازان گسترش پیدا کرد حاشیه ها هم در این فدراسیونِ کم سرو صدا رو به فزونی گذاشت و کار را تا جایی پیش برد که در ماه های اخیر این رشته به یکی از دردسرسازترین رشته های ورزشی خصوصا در عرصه بین المللی تبدیل شده است.

کوتاهی فدراسیون در تکرار یک اشتباه

موضوعات مطرح شده در رابطه با جودو و آنچه باعث تعلیق این رشته شده بود، تاکید مسئولان ورزش مبنی بر مراقبت فدراسیون ها در اعزام های بین المللی را به همراه داشت. به همین دلیل بود که تیم شطرنج کشورمان آبان ماه به المپیاد جهانی نوجوانان اعزام نشد و با وجود اعلام آمادگی اولیه، نام ایران از این رقابت ها حذف شد.

مدیریت فدراسیون شطرنج اما در مورد دیگر اعزام های نمایندگان این فدراسیون مراقبت مورد تاکید مسئولان را لحاظ نکرد و همین مسئله حرکت خلاف نظام شطرنجبازان ایران یعنی پرهام مقصودلو و محمد امین طباطبایی در مسابقات آزاد اسپانیا را موجب شد.

این تخلف بزرگ حساسیت ها پیرامون شطرنج و اعزام های آن را بیشتر کرد اگرچه به نظر می رسد طی روزهای آینده بازهم شاهد تکرار آن باشیم.

ممنوعیتی که نادیده گرفته شد

به خاطر حساسیت های ایجاد شده پیرامون شطرنجبازان، اجازه اعزام تیم مردان به مسابقات سریع و برق آسای جهان (مسکو) داده نشد به خصوص که با توجه به حضور نمایندگان رژیم صهیونیستی در این رقابت ها، رویارویی نمایندگان کشورمان با آنها قطعی بود.

علیرضا فیروزجا اما زیر بار این ممنوعیت نرفته و تصمیم گرفته با جدا کردن راهش از شطرنج ایران، در این مسابقات شرکت داشته باشد. این رقابت ها از امروز در مسکو آغاز می شود و فیروزجا به جای پرچم ایران با پرچم فیده و نشان «مهره اسب» با دیگر شطرنجبازان رقابت خواهد کرد اگرچه رئیس فدراسیون ایران مدعی است فیروزجا هماهنگی لازم را نداشته و به همین دلیل هم ایران اعتراض خود را به فیده اعلام کرده است.

عملکرد تعیین کننده جوانترین سوپر استاد بزرگ جهان

شاید بتوان شروعِ جدی حواشی پیرامون شطرنج ایران را از زمان مطرح شدن تغییر تابعیت علیرضا فیروزجا دانست که حالا حرکتی خلاف جهت فدراسیون ایران داشته است. این پسر ۱۶ ساله مردادماه گذشته به عنوان اولین ایرانی به درجه سوپر استاد بزرگی رسید.

درست یک ماه بعد از آن بود که بحث تغییر تابعیت فیروزجا مطرح شد و اینکه قصد دارد زیر پرچم فرانسوی ها به فعالیتش ادامه دهد. اگرچه همان زمان مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج ایران این موضوع را تکذیب کرد اما غیبت عجیب این سوپر استاد بزرگ در لیگ ایران، رنگ واقعیت این اتفاق را پررنگ تر کرد.

حالا هم تاکید پهلوان زاده بر این است که فیروزجا هنوز تغییر تابعیتی نداشته این در حالی است که او از امروز در میدانی قرار می گیرد که حضور درآن خط قرمز مسئولان ورزش بوده و مجوزی بابت آن داده نشده است.

شطرنج؛ پاشنه آشیل ورزش ایران

به گزارش خبرنگار مهر، این شرایط شطرنج را به پاشنه آشیل ورزش ایران تبدیل کرده است به خصوص به واسطه اعزام های پُر تعدادی که در این رشته انجام می شود.

شاید بیراه نباشد اگر مدعی شد شطرنج بیشترین تعداد اعزام را در طول سال دارد. در هر رویداد هم باید مشخص شود که شطرنجبازان شرکت کننده زیر پرچم کدام کشور بازی می کنند. همین مسئله حساسیت ها را نسبت به شطرنج بیشتر کرده خصوصا به خاطر جایگاه این رشته در رنکینگ جهانی.

شطرنج ایران تا سال ۲۰۱۵ در رده ۵۰ جهان قرار داشت اما سیر صعودی شطرنجبازان، جایگاه این رشته را به رده ۲۰ جهان ارتقا داده است. این در حالی است که رژیم اشغالگر قدس در رده ۱۵ جهان قرار دارد و این یعنی رویارویی قطعی نمایندگان ایران با شطرنجبازان این رژیم در رویدادهای مختلف. موضوعی که به هر شکل ایجاد حساسیت می کند؛ یا از طرف نهادهای داخلی یا از طرف نهادهای بین المللی.

تعلیق ورزش ایران؟

آنچه مسلم است کمیته بین المللی المپیک مترصد تکرار یک اتفاق در ورزش ایران است تا موضوع «تعلیق» را در دستور کار خود قرار دهد. این نهاد بین المللی بعد از ماجرای پر سروصدای جودو که در نهایت منجر به تعلیق این رشته در کشورمان شد، به مسئولان ورزش ایران اخطار داده بود که تداوم شرایطی مشابه می تواند منجر به تعلیق شود.

با این حساب هرگونه اقدام مشابهی که در مورد جودو و توسط ایران انجام شد، قطعا به ورود دوباره کمیته بین المللی المپیک منجر می شود و واکنش جدی تر مقامات این نهاد؛ چراکه IOC در مورد تبعیت از منشور المپیک و جدایی سیاست از ورزش با هیچ کشور و ورزشی شوخی ندارد.

بهانه دست کسی ندهیم

با این شرایط طبیعی است که مسئولان فدراسیون شطرنج و حتی وزارت ورزش باید برای متوقف کردن حاشیه های این فدراسیون تدبیر ویژه ای داشته باشند. البته که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده با تاکید وزیر ورزش، مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش برای اعزام های بین المللی تیم ها و ورزشکاران مختلف تا زمان المپیک ۲۰۲۰ توکیو با حساسیت ودقتی بیشتر از همیشه باید صادر شود.

همین مسئله منجر به ممانعت از حضور شطرنجبازان ایران در مسابقات قهرمانی سریع و برق آسای جهان شد. به هر حال شطرنج یک رشته المپیکی نیست و قطعا غیبت نمایندگانش در میادین مختلف منجر به افت جایگاه المپیکی ایران نمی شود. بنابراین طبیعی است که با بررسی تقویم تورنمنت ها و رویدادهای پیش روی و به ویژه در شطرنج، زمینه ای فراهم شود که شطرنجبازان مشکل ساز نشده و بهانه دست نهادهای بین المللی ندهند که دودش در نهایت به چشم ورزش ایران برود.

درست است که IOC تا به امروز در مورد اتفاقات اخیر واکنشی نداشته اما باید این مهم را لحاظ کرد که ورزش در مرحله «تهدید» و «بحران» به سر می برد و هر لغزشی در آن می تواند منجر به تعلیق و محرومیت از المپیک توکیو شود.