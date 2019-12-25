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۴ دی ۱۳۹۸، ۹:۵۰

رایزنی فرهنگی ایران در گرجستان خبر داد؛

کتاب «معرفی پوشاک و سرپوش گرجیان» معرفی شد

کتاب «معرفی پوشاک و سرپوش گرجیان» معرفی شد

کتاب «معرفی پوشاک و سرپوش گرجیان» منتشر و در این کشور رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در کاخ هنر گرجستان مراسم رونمایی کتاب با عنوان «معرفی پوشاک و سرپوش گرجیان» با حضور معاونان وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش گرجستان لووان خاراتویلیس و بدری مایسورادزه برگزار شد.

کاتالوگ دو زبانه ۶۰۰ صفحه‌ای، بخشی از یک پروژه علمی است و دومین جلد کتاب «بافته‌هایی از گرجستان» است. این اثر به معرفی مجموعه آثاری از کاخ هنر و موزه هنرهای عامیانه و کاربردی گرجستان می‌پردازد.

این مجموعه دارای بیش از ۵۰۰ عکس رنگی با کیفیت بالا است و درباره پوشاک و لباس گرجی‌ها از اوایل قرون وسطی تا قرن ۱۹ را روایت می‌کند. در چارچوب این پروژه، به همراه رونمایی کتاب، نمایشگاهی از پارچه و لباس‌های تاریخی گرجستان افتتاح شد. در این نمایشگاه بافت‌های ترمیم شده توسط دو متخصص - تیناتین کلدیاشویلی و اکاترینه گِگوچادزه که بر اساس نقاشی‌های دیواری تاریخی انجام شده است و همچنین تاج آیینی منحصر به فرد گرجستانی که با پشتیبانی مالی بانک گرجستان ترمیم شده است، به نمایش درآمد.

این پروژه با پشتیبانی وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش گرجستان اجرا شد. این خبر را رایزنی فرهنگی ایران در گرجستان برای مهر ارسال کرده است.

کد مطلب 4806569

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