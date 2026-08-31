تسهیل فرآیند دفع پسماند و مواد زائد نفتی در پهنه آبی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکیزاده ضمن قدردانی از اطلاعرسانی بههنگام جامعه محلی پیرامون آلودگیهای نفتی و گزارش بههنگام برای صیانت از زیست بوم خلیجفارس اظهار کرد: طرح تسهیل دفع زبالهها و تحویل مواد زائد نفتی در اسکلهها و لنگرگاهها در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی و مدیریت بهتر پسماندهای کشتیها برابر الزامات قانونی ملی و بین المللی در آبهای استان هرمزگان صورت میگیرد.
وی ادامه داد: بر اساس این امکانات و در راستای افزایش سرعت در خدماتدهی، شناورهای خدماتی ویژه جهت دریافت زباله ها و زائدات نفتی در محدوده دریایی و بنادر مستقر هستند تا کشتیها بتوانند پسماند و زائدات خود را جهت دریافت و پردازش و انتقال به مراکز مجاز بازیافت و مدیریت پسماند مستمراً انجام دهند. این خدمات در بنادر در سه نوبت صبح و بعدازظهر و شب و برابر رویه فعالیت شبانه روزی خدمات بنادر و در لنگرگاه ها برابر اعلام نیاز و برنامه ریزی های ترددی انجام می پذیرد.کلیه کشتی ها میتوانند از طریق نمایندگی های کشتیرانی محلی خود تقاضای دریافت خدمات یادشده را اعلام و نسبت به تحویل در محلها و مکانهای مشخصشده بر روی اسکله و در محدوده لنگرگاه دریایی اقدام کنند.
معاون دریایی ادارهکل بنادر هرمزگان همچنین در خصوص مدیریت پسماندهای نفتی و خطرناک تأکید کرد: در صورت نیاز به تحویل مواد زائد نفتی، فرماندهان کشتی موظف هستند از طریق فرمهای مشخص شده سازمان بینالمللی دریانوردی(IMO) و کنوانسیون مارپل، نوع و تناژ مواد مورد نظر را به این ادارهکل اعلام کنند.
مکیزاده از دیگر روشهای تحویل زبالههای نفتی به ارسال فکس به شماره شبانهروزی ۰۷۶۳۳۵۱۴۰۳۶ مرکز جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی دریا، اعلام از طریق VHF در کانالهای ۱۳ و ۱۶ به مراکز کنترل ترافیک دریایی بنادر شهید رجایی، باهنر و حقانی و تماس تلفنی با خط ثابت شبانهروزی عباس رادیو به شماره ۱۵۵۰ اشاره کرد.
وی افزود: فرماندهان کشتیها همچنین میتوانند از طریق مکاتبات اداری با معاونت امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، تماس با نمایندگان شرکت پیمانکار حوزه یاد شده که اطلاعات ثبت شده شرکت ارائه تسهیلات دریافت مواد زائد در سایت GISIS و وب سایت اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان بخش محیط زیست دریایی موجود می باشد و یا تماس با کارشناس مسوول و کارشناسان بخش پیشگیری و مقابله با آلودگی دریا به شماره ثابت ۰۷۶۳۲۱۲۲۶۵۰ در ارتباط باشند.
نظر شما