طرح رایگان واکسیناسیون لمپی اسکین در قروه اجرایی شد

حسین پروایی شامگاه سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای طرح رایگان واکسیناسیون لمپی اسکین در شهرستان قروه به مدت ۳۰ روز خبر داد و اظهار داشت: در راستای پیشگیری از بیماری های دامی، واکسیناسیون جمعیت دامی گاو و گوساله بر علیه بیماری لمپی اسکین با استفاده از واکسن همولوگ انجام می شود.

وی با بیان اینکه این طرح از تاریخ شانزدهم آذر ماه آغاز شده و تا بیستم دی ماه به مدت ۳۰ روز کاری ادامه دارد، افزود: برای اجرای طرح فوق اولویت با دامداری های صنعتی، نیمه صنعتی و مناطق پر خطر اعم از کانون های بیماری سال های گذشته و شعاع کانون، مناطق مشکوک و پر جمعیت دامی خواهد بود.

پروایی با اشاره به اهمیت بیماری لمپی اسکین در جمعیت دام سنگین و نقش آن در ضررهای اقتصادی فراوان دامداران، تصریح کرد: بیماری لمپی اسکین، نوعی بیماری نوپدید ویروسی بسیار عفونی در گاوها با ضررهای اقتصادی بالا به دامداران نظیر هزینه درمان بالا، کاهش تولید شیر، سقط جنین، ناباروری و کاهش کیفیت پوست است که عمدتاً بوسیله حشرات گزنده منتقل می گردد.

به گفته وی باتوجه به اینکه این بیماری قابل انتقال به انسان نیست و ویروس آن از طریق مصرف گوشت یا شیر دام بیمار به انسان منتقل نمی‌شود، گفت: اما در صورت شیوع بیماری خسارات اقتصادی فراوانی به دامداران متحمل خواهد کرد که برای پیشگیری از بیماری، انجام واکسیناسیون جمعیت دام سنگین، جلوگیری از نقل و انتقال غیر مجاز دام، رعایت مسائل بهداشتی قرنطینه ای از سوی دامداران و آموزش آنان لازم است.

پروایی مهمترین راه پیشگیری از این بیماری را مایه کوبی دام های حساس با استفاده از واکسن های اختصاصی دانست و یادآور شد: تمامی خدمات ارائه شده به دامداران شهرستان کاملاً رایگان و با استفاده از واکسن های با کیفیت و تعویض رأس به رأس سر سوزن یکبار مصرف بوده لذا با توجه به همه گیری سال گذشته بیماری و شرایط حساس کنونی منطقه، همکاری مردم و دامداران ضروری است.

وی همچنین خواستار جلوگیری از نقل و انتقال بی ضابطه دام، به خصوص از مناطق آلوده شد.