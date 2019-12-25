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۴ دی ۱۳۹۸، ۸:۳۳

رئیس شبکه دامپزشکی قروه:

طرح رایگان واکسیناسیون لمپی اسکین در قروه اجرایی شد

طرح رایگان واکسیناسیون لمپی اسکین در قروه اجرایی شد

قروه- رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان قروه از اجرای عملیات مایه کوبی جمعیت دام سنگین شهرستان بر علیه بیماری لمپی اسکین از شانزدهم آذرماه سال جاری به مدت ۳۰ روز خبر داد.

حسین پروایی شامگاه سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای طرح رایگان واکسیناسیون لمپی اسکین در شهرستان قروه به مدت ۳۰ روز خبر داد و اظهار داشت: در راستای پیشگیری از بیماری های دامی، واکسیناسیون جمعیت دامی گاو و گوساله بر علیه بیماری لمپی اسکین با استفاده از واکسن همولوگ انجام می شود.

وی با بیان اینکه این طرح از تاریخ شانزدهم آذر ماه آغاز شده و تا بیستم دی ماه به مدت ۳۰ روز کاری ادامه دارد، افزود: برای اجرای طرح فوق اولویت با دامداری های صنعتی، نیمه صنعتی و مناطق پر خطر اعم از کانون های بیماری سال های گذشته و شعاع کانون، مناطق مشکوک و پر جمعیت دامی خواهد بود.

پروایی با اشاره به اهمیت بیماری لمپی اسکین در جمعیت دام سنگین و نقش آن در ضررهای اقتصادی فراوان دامداران، تصریح کرد: بیماری لمپی اسکین، نوعی بیماری نوپدید ویروسی بسیار عفونی در گاوها با ضررهای اقتصادی بالا به دامداران نظیر هزینه درمان بالا، کاهش تولید شیر، سقط جنین، ناباروری و کاهش کیفیت پوست است که عمدتاً بوسیله حشرات گزنده منتقل می گردد.

به گفته وی باتوجه به اینکه این بیماری قابل انتقال به انسان نیست و ویروس آن از طریق مصرف گوشت یا شیر دام بیمار به انسان منتقل نمی‌شود، گفت: اما در صورت شیوع بیماری خسارات اقتصادی فراوانی به دامداران متحمل خواهد کرد که برای پیشگیری از بیماری، انجام واکسیناسیون جمعیت دام سنگین، جلوگیری از نقل و انتقال غیر مجاز دام، رعایت مسائل بهداشتی قرنطینه ای از سوی دامداران و آموزش آنان لازم است.

پروایی مهمترین راه پیشگیری از این بیماری را مایه کوبی دام های حساس با استفاده از واکسن های اختصاصی دانست و یادآور شد: تمامی خدمات ارائه شده به دامداران شهرستان کاملاً رایگان و با استفاده از واکسن های با کیفیت و تعویض رأس به رأس سر سوزن یکبار مصرف بوده لذا با توجه به همه گیری سال گذشته بیماری و شرایط حساس کنونی منطقه، همکاری مردم و دامداران ضروری است.

وی همچنین خواستار جلوگیری از نقل و انتقال بی ضابطه دام، به خصوص از مناطق آلوده شد.

کد مطلب 4806907

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