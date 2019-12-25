استان زنجان دارای معادنی با ذخیره بالای مواد معدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی شامگاه سه شنبه در جمع فعالین معدن در محل استانداری زنجان، گفت: استان زنجان دارای معادنی با پتانسیل خوبی است و استفاده درست از معادن در توسعه اقتصادی بسیار موثر است.

وی اظهار کرد: بخش زیادی از پهنه‌های زنجان دارای پوشش «گون» است که اجازه اکتشاف معدن داده نمی‌شود و برخی معادن نیازمند اکتشاف مجدد است.

استاندار زنجان، با بیان اینکه برخی مزایده‌هایی که در زنجان واحد فرآوری وجود دارد، به معدن کاران سایر استان‌ها واگذار می‌شود، ابراز کرد: انتظار می‌رود این موارد مورد بازنگری قرار گیرد.

حقیقی به تخریب جاده‌ها و مسیرهای ارتباطی توسط معادن اشاره کرد و افزود: معادن در کنار فعالیت خود باید علاوه‌بر ایجاد اشتغال به نگهداری از جاده‌های روستایی هم کمک کنند.

استاندار زنجان، تصریح کرد: در زمانی که اعضای شورای عالی معدن کشور در استان حضور دارند می‌توان با بخش‌خصوصی جلسه مشترکی داشت و فعالان این بخش است مشکلات خود را مطرح کنند.

حقیقی با بیان اینکه اقدامات خوبی در رابطه با پسماند در استان زنجان انجام شده است، گفت: هدف ما تنها تامین آرامش و سلامتی مردم است.

وی با بیان اینکه استان زنجان دارای پهنه ها و تنوع معدنی خوبی است، افزود: این استان در حوزه معدن بسیار غنی است و اشتغال خوبی در این بخش دارد.



