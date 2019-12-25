مجتبی رشوند مدیرعامل موسسه «ناجی هنر» در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به یکی از رویکردهای کلان این موسسه در حمایت از مستندهای مرتبط با حل مسائل اجتماعی و پرداختن به آسیبهای اجتماعی، عنوان کرد: ما وظیفه خود میدانیم از افراد دغدغهمندی که حرفی نو و تازه دارند و فیلمسازان مستقلی که با نگاه دغدغهمند و برای رفع معضل به میدان میآیند با جایزهای ویژه حمایت کنیم.
وی با اشاره به تقدیر از مستند «خط باریک قرمز» از آثار شبکه سه سیما در جشنواره سیزدهم «سینما حقیقت» ادامه داد: تلاش ما این است که با توجه داشتن به فیلمهای این چنینی، سهم خود را نسبت به کوششی که برای ساخت این فیلمها صورت گرفته است، ادا کنیم. به طور مثال در جشنواره «سینما حقیقت» یک هیات داوری تشکیل دادیم و به فیلم «خط باریک قرمز» جایزه ویژهای اهدا شد. این فیلم نگاهی نو داشت و حتی برای معضلاتی که در مستند نمایش داده شد، پیشنهاد خود را هم ارائه داده بود. این فیلم درباره نوجوانان بود و نشان میداد که چطور بسیاری از این نوجوانان به دلیل اینکه با خیلی از موارد رفتاری و فرهنگی در جامعه بیگانه بودند دچار معضلات و ناهنجاری شده و بعد از کار خود پشیمان می شوند.
رشوند اضافه کرد: این سوژهها بسیار جذاب و عبرتدهنده است که بهطور مثال بدانید فردی کجای زندگی خود را اشتباه رفته است که الان کارتن خواب شده است در حالی که قبلا صاحب یک کارخانه بوده و یا زندگی سالمی داشته است.
مدیرعامل ناجی هنر تصریح کرد: وقتی یک مستندساز سختیهای ساخت مستندی را میپذیرد، ما هم به قدر وسع خود از چنین مستندهایی حمایت میکنیم. بارها هم گفتهایم که این حمایتها صرفا مادی نیست بلکه در حوزه محتوایی و تجهیزات هم میتوانیم کمک کنیم و یا راهشان را تسهیل کنیم تا پروسه تولید کوتاه شود و یا در حوزههای انتظامی ایده و طرح بدهیم.
وی با اشاره به مستند «کاش آنجا نبودم» از محصولات تلویزیونی حاضر در جشنواره تلویزیونی مستند که از طرف ناجی هنر مورد تقدیر قرار گرفت هم عنوان کرد: این مستند هم از جمله آثاری بود که شایسته تقدیر شناخته شد چون نگاهی دغدغهمند داشت.
مدیرعامل ناجی هنر در پایان با اشاره به داستان این مستند گفت: این اثر درباره مردی است که در دعوا به کسی آسیب رسانده است و دوربین با این فرد همراه شده و زندگی او را پس از این ماجرا نمایش میدهد که اثری عبرت آموز است و بنای ما این است که از آثاری که نگاه عبرت آموز و آگاهی بخش دارد حمایت کنیم.