۷۵ درصد روستاهای استان سمنان تحت پوشش اینترنت پهن باند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر حسن‌پور صبح پنج‌شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه ارتباطات سمنان با حضور نماینده شهرستان‌های سمنان، سرخه و مهدی‌شهر به میزبانی دفتر وی، ضمن بیان اینکه اکنون ۷۵ درصد از روستاهای سمنان زیرپوشش اینترنت پهن باند هستند، تأکید کرد: با برنامه‌ریزی اصولی تا پایان سال این رقم هم افزایش می‌یابد.

وی افزود: امروزه عبارت «اینترنت اشیا» دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات را فراگرفته که از آن‌جمله می‌توان به انرژی هوشمند، کشاورزی هوشمند، دام‌پروری هوشمند، خانه و ساختمان هوشمند، حمل‌ونقل هوشمند، سلامت هوشمند و …اشاره کرد.

ضرورت توجه به اینترنت اشیا

مدیرکل ارتباطات استان سمنان، با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های اینترنت اشیا گفت: نظارت بر فرایندهای کلی کسب‌وکار، صرفه‌جویی در وقت و پول، اتخاذ تصمیم‌های کسب‌وکاری بهتر و درنهایت کسب درآمد بیشتر ازجمله مهم‌ترین مزایای حرکت به سمت اینترنت اشیا و کسب‌وکارهای نوین است که بسیار موردتوجه علاقه‌مندان و نسل جوان امروزی است.

حسن‌زاده در ادامه گفت: یکی از دلایل افزایش سالمندی جوامع روستایی و فرار جمعیت، توجه نکردن به زیرساخت‌ها است، که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت می‌توان ظرفیت رونق تولید و اشتغال در این مناطق را فراهم کرد.

وی در دیگر بخش سخنان خود بابیان اینکه فعالیت برخی از فعالان استارتاپی ایرانی به دلیل توجه نکردن به برند سازی تجاری آن‌چنان با موفقیت همراه نیست، بیان کرد: برند سازی برای هر استارتاپ ضروری است و اگر در مراحل اولیه به برند سازی تجاری توجه نشود، در بلند مدت دچار مشکل خواهند شد.