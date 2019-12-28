برگزاری آزمون جذب قضات بومی با شرکت ۳۵۱ داوطلب در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون جذب قضات بومی ویژه منطقه جنوب شرق کشور صبح امروز جمعه (۶ دی ماه) در بندرعباس برگزار شد و در جریان برگزاری آن ۳۵۱ نفر از داوطلبین به رقابت پرداختند.

علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از محل برگزاری این آزمون بازدید کرد و در جریان نحوه برگزاری آن قرار گرفت.

صالحی خاطر نشان کرد: در راستای تأمین و تکمیل کادر قضائی مورد نیاز استان هرمزگان از طریق ثبت نام از متقاضیان در مهلت اعلام شده، مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با همکاری دادگستری استان به منظور انتخاب متقاضیان اصلح اقدام به برگزاری آزمون علمی (به صورت کتبی تستی) نموده است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت دانش افزایی و روزآمدسازی قضات اظهار داشت: بومی گزینی قضات در دستور کار است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: داوطلبانی که نصاب قبولی در آزمون کتبی تستی را به دست آورند، متعاقباً به مراحل آزمون شخصیت دعوت می‌شوند و صرف ثبت نام و شرکت در آزمون به منزله پذیرش داوطلب نیست.

صالحی یادآور شد: شرایط داوطلبان حسب اطلاعیه‌های صادره در مراحل بعدی بررسی و افراد فاقد شرایط از روال کار خارج و تنها پذیرفته شدگان واجد شرایط در مراحل بعدی جذب می‌شوند.