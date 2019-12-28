استقبال ۵۸۴ ناشر از نمایشگاه سراسری کتاب همدان

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا احسانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ثبتنام ناشران برای حضور در دوازدهمین نمایشگاه کتاب همدان از نهم آذرماه آغاز شده است، اظهار کرد: ثبتنام تا ۲۹ آذرماه ادامه داشت و تا کنون ۵۸۴ واحد انتشاراتی برای شرکت در این نمایشگاه نامنویسی کردهاند.
وی با اشاره به ثبتنام ناشران از استانهای تهران، قم، مشهد، اصفهان، گیلان، قزوین و همدان، یادآور شد: بر اساس آنچه مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی کشور اعلام کرده، میزان استقبال نسبت به سالهای قبل و نسبت به سایر نمایشگاههای کتاب در استانهای دیگر، افزایش یافته است.
احسانی یادآور شد: امسال علاقمندان میتوانند بن کتاب تهیه کرده و تا سه هفته پس از اتمام نمایشگاه به کتابفروشیهای منتخب استان مراجعه کرده و کتاب بخرند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان اضافه کرد: در قالب این طرح، دستگاه کارت خوان در اختیار کتابفروشیها قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه بنها با ۲۰ درصد تخفیف به فروش میرسد، خاطرنشان کرد: بنها در سه قیمت ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ هزار تومانی پیشبینی شده که با احتساب یارانه دولتی و یا تخفیف، به قیمت ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ هزار تومان به فروش خواهد رسید.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همچنین تصریح کرد: ناشران ملزم هستند کتب را با ۱۰ درصد تخفیف به فروش برسانند که با تخفیف ۲۰ درصدی بنها، میزان تخفیف به ۳۰ درصد میرسد.
احسانی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب از ۱۸ تا ۲۳ دیماه در همدان، اظهار کرد: این نمایشگاه از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۵ تا ۲۰ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی همدان، میزبان علاقمندان به کتاب خواهد بود.
وی با بیان اینکه غرفه کافه کتاب در این نمایشگاه در نظر گرفته شده است، یادآور شد: نویسندگان و مؤلفان برجسته استان در نمایشگاه حضور خواهند یافت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: نمایشگاه کتاب با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اداره کل آموزش و پرورش و سازمان اسناد ملی منطقه غرب کشور برگزار میشود.
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