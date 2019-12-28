موانع جذب هیأت علمی در حوزه پزشکی برطرف شد/تاسیس رشته های جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، جلسه شورای اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان با حضور محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

نفر در این جلسه با تأکید بر ارتقای سطح کیفی و کمی رشته های پزشکی و پیراپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: باید هرم هیأت علمی در حوزه علوم پزشکی ترمیم و اصلاح شود.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد با بیان اینکه نمی توانیم با استفاده از اساتید حق التدریس نسبت به رفع کمبودها به خصوص اساتید در رشته های پزشکی و پیراپزشکی اقدام کنیم، اظهار داشت: لازم است نگاه متفاوتی به جذب اساتید در حوزه پزشکی داشته باشیم. خوشبختانه مشکلات و موانع جذب هیأت علمی در حوزه پزشکی برطرف شده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان باید تأسیس بیمارستان را در اولویت کاری خود قرار دهد، خاطرنشان کرد: تأسیس رشته های جدید پیراپزشکی یکی از شرایط مطلوب برای جذب دانشجو و همچنین پرورش نیروهای کارآمد در هر منطقه است.

همچنین سلطانعلی میر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان در این جلسه گفت: این دانشگاه تنها مجموعه آموزشی استان است که دارای ۳۸ واحد، مرکز و پردیس آموزشی و مدارس سماست که توانسته نقش بسزایی در تأمین نیروی انسانی ایفا کند، به طوری که ۱۱۰ هزار فارغ التحصیل و ۳۰ هزار دانشجوی در حال تحصیل گویای این نقش است.

وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان توانسته در حوزه پزشکی و پیراپزشکی در راستای تأمین نیروی انسانی کادر درمانی در استان گام مؤثری بردارد.

مسعود کرمان معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان نیز در این جلسه از ایجاد شرایط مناسب برای افزایش سطح کمی و کیفی تحصیلی و علمی دانشجویان خبر داد و گفت: ایجاد کمیته تحقیقات از اقداماتی است که در جهت ارتقاء سطح علمی دانشجویان و اساتید انجام شده است.

وی درخصوص پایان نامه های دانشجویی خاطرنشان کرد: دانشجویان موضوع پایان نامه خود را با توجه به نیازمندی های استان و براساس طرح آمایش سرزمین و حوزه جغرافیایی استان انتخاب می کنند.