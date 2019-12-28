معرفی شورای سیاستگذاری جشنواره «مهر مادر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فرهنگی و هنری «مهر مادر»، اسامی اعضای شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره فرهنگی و هنری «مهر مادر» به این ترتیب است:

مهدی صاحبقرانی پژوهشگر و کارشناس علوم ارتباطات و فرهنگ به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری، ناصر شفق تهیه کننده سینما و تلویزیون و مدیر فرهنگی و سینمایی، عبدالجبار کاکایی نویسنده و شاعر، ابوالفضل جلیلی کارگردان سینما، بهروز یاسمی شاعر و نویسنده، عبدالستار کاکایی شاعر و مستندساز و دبیر جشنواره، احمد عابدینی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و کارشناس طراحی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و حمیدرضا طالبی فارغ التحصل مدیریت استراتژیک مارکتینگ سازمان مدیریت صنعتی و از مدیران مراکز موسسه علوم و فنون کیش.

نخستین جشنواره فرهنگی و هنری «مهر مادر» در بخش های مختلف «فیلم های کوتاه داستانی و مستند»، «شعر و ترانه»، «داستان کوتاه»، «خاطره»، «نقاشی»، «پوستر» و «عکس» درباره موضوعاتی همچون روز مادر، مادران شهدا و ایثارگران، مهر مادر در تربیت فرزندان، ایثار و از خودگذشتگی مادران، حضرت زهرا (س) الگوی مادران، نقش شیر مادر در تغذیه نوزادان، مهر مادر از گذشته، حال و آینده، تاثیر مهر مادر درخانواده و اجتماع، مهر مادر در فرهنگ، آداب و رسوم، نقش، مادربزرگ در تحکیم و انسجام خانواده برگزار می شود.

نخستین جشنواره فرهنگی و هنری «مهر مادر» به دبیری عبدالستار کاکایی ۲۶ بهمن همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می شود.