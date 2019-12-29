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۸ دی ۱۳۹۸، ۸:۱۲

در اطراف فرودگاه طرابلس لیبی صورت گرفت؛

حملات سنگین نیروهای دولت وفاق ملی علیه نیروهای «حفتر»

حملات سنگین نیروهای دولت وفاق ملی علیه نیروهای «حفتر»

گزارش های رسانه ای از حملات نیروهای دولت وفاق ملی لیبی علیه نیروهای ارتش ملی این کشور در اطراف فرودگاه بین المللی طرابلس حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که نیروهای دولت وفاق ملی لیبی موفق شدند نیروهای ارتش ملی این کشور را در محور الرمله واقع در اطراف فرودگاه طرابلس هدف حملات سنگین خود قرار دهند.

بر اساس این گزارش، نیروهای دولت وفاق ملی، چند ساختمان که محل استقرار نیروهای حفتر بوده است، به کنترل خود درآورده‌اند.

حمله نیروهای وفاق ملی به مراکز تحت کنترل حفتر ساعاتی پس از آن صورت می‌گیرد که جنگنده‌های دولت شرق لیبی «آموزشگاه مهندسی کاربردی» در شهر «الزاویه» در غرب لیبی را بمباران کردند.

این پنجمین حمله هوایی هواپیماهای تحت امر حفتر به شهر الزاویه در سه روز گذشته است.

کد مطلب 4809857
فاطمه صالحی

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