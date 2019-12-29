۴ بانده کردن مسیر ایلام به مهران ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

علی اصغر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طول پروژه چهاربانده کردن محور ایلام-مهران از میدان ارغوان تا پایانه مرزی مهران ۱۰۲ کیلومتر است.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی چهار بانده کردن مسیر ارتباطی ایلام به مهران با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در سه قطعه باقی مانده در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: از این مسیر ۱۰۲ کیلومتری، ۹۳ کیلومتر آن به صورت چهار خطه مورد بهره‌برداری قرار گرفته و مابقی آن در سه قطعه در حال اجراست.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام ابراز کرد: دومین تونل این مسیر ارتباطی تا اربعین سال آینده زیر بار ترافیک می‌رود و تقاطع غیر هم‌سطح صالح آباد نیز در دستور کار قرار گرفته است.

کاظمی خاطرنشان کرد: با تسریع در اجرای پروژه چهار بانده کردن جاده ایلام مهران، این پروژه در تابستان سال آینده به اتمام خواهد رسید.