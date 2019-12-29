  1. استانها
  2. ایلام
۸ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۳۱

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام:

۴ بانده کردن مسیر ایلام به مهران ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

۴ بانده کردن مسیر ایلام به مهران ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

ایلام-مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: عملیات چهار بانده کردن مسیر ۱۰۲ کیلومتری ایلام- مهران بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

علی اصغر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طول پروژه چهاربانده کردن محور ایلام-مهران از میدان ارغوان تا پایانه مرزی مهران ۱۰۲ کیلومتر است.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی چهار بانده کردن مسیر ارتباطی ایلام به مهران با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در سه قطعه باقی مانده در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: از این مسیر ۱۰۲ کیلومتری، ۹۳ کیلومتر آن به صورت چهار خطه مورد بهره‌برداری قرار گرفته و مابقی آن در سه قطعه در حال اجراست.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام ابراز کرد: دومین تونل این مسیر ارتباطی تا اربعین سال آینده زیر بار ترافیک می‌رود و تقاطع غیر هم‌سطح صالح آباد نیز در دستور کار قرار گرفته است.

کاظمی خاطرنشان کرد: با تسریع در اجرای پروژه چهار بانده کردن جاده ایلام مهران، این پروژه در تابستان سال آینده به اتمام خواهد رسید.

کد مطلب 4810070

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها