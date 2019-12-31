تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن‌پور بعدازظهر سه‌شنبه در نشست تشریح و تبیین تخلفات و جرایم انتخاباتی با رویکرد پیشگیرانه در بوشهر اظهار داشت: حضور پرشور مردم در عرصه انتخابات به اقتدار و عزت نظام جمهوری اسلامی کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری نشست تشریح و تبیین تخلفات و جرایم انتخاباتی با رویکرد پیشگیرانه این نیست که بخواهیم قانون و مجازات را اعلام کنیم.

حسن‌پور افزود: هدف از برگزاری این نشست ایجاد همکاری و تعامل برای برگزاری انتخاباتی خوب و سالم است و دوست نداریم برای هیچ‌کسی در مرجع قضائی پرونده‌ای تشکیل شود.

وی بابیان اینکه امروز رسانه‌ها در معرض خطر هستند گفت: باید مراقب بود که عنوان‌های منتشرشده خلاف واقعیت نباشد زیرا ضمن اینکه به آبرو و حیثیت افراد صدمه وارد می‌شود با عنوان افترا، نشر اکاذیب، توهین و تشویش افکار و اذهان عمومی قابلیت پیگیری وجود دارد.

دادستان بوشهر اظهار داشت: در آستانه انتخابات رسانه‌های بیگانه باهدف کاهش حضور پرشور مردم و با انتشار نهایی اسامی کاندیداها نسبت به خدمات نظام و مراجعه قانونی اقدام به سیاه‌نمایی می‌کنند.

حسن‌پور بابیان اینکه درباره تأیید صلاحیت‌ها مراجع قانونی کار قانونی خود را انجام می‌دهند افزود: ممکن است مواردی باشد که هیئت نظارت تنها به خود فرد اعلام کند و برای حفظ آبروی فرد از انتشار آن خودداری می‌کند پس رسانه‌ها نباید در راستای چرایی رد صلاحیت‌ها گام بردارند.

تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در دادگستری

وی از تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در دادگستری خبر داد و اضافه کرد: ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در دادگستری باهدف پیشگیری از جرایم و تذکر تشکیل‌شده است و هدف ما تشکیل پرونده برای هیچ‌یک از کاندیداها و هواداران نیست.

تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دادسرا و دادگاه

حسن‌پور بابیان اینکه در دادسرا و دادگاه شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل‌شده است گفت: اگر موردی از تخلف مشاهده شد از سوی این ستاد تذکر لازم داده می‌شود و تلاش ما این است که پرونده‌ای در دادسرا و دادگاه ایجاد نشود.

وی بابیان اینکه هدف همه مجریان امر انتخابات حرکت در مسیر تقویت وحدت و همبستگی است افزود: با توجه به اینکه کشور در آستانه تحولی عظیم قرار دارد باید در راستای وحدت و همبستگی آحاد جامعه گام برداریم و از دوقطبی کردن انتخابات خودداری کنیم.

حسن‌پور تأکید کرد: امروز دشمن با ترفندهای مختلف باهدف کاهش حضور پرشور در پای صندوق‌های رأی به دنبال ناامید کردن مردم از نظام است در این ارتباط رسانه‌ها باید با ایجاد روحیه و امید زمینه حضور پررنگ مردم در این صحنه حساس را فراهم کنند.

دادستان بوشهر بابیان اینکه همه رسانه‌ها برای تقویت نظام با ایجاد شور انتخاباتی زمینه حضور مردم را فراهم کنند اظهار داشت: ایجاد شور انتخاباتی مساوی با تخریب، انتشار مطالب خلاف و اهانت به ارگان‌های نظارتی نیست.

دادستان عمومی و انقلاب استان بوشهر گفت: امروز اهمیت رسانه در اجتماع و تأثیرگذاری آن‌ها بر افکار عمومی بر کسی پوشیده نیست و نحوه اقدام رسانه می‌تواند افکار عمومی را به سمت مثبت و سازنده و یا سوی دیگری هدایت کند.

وی بیان کرد: همه ما رسالت اطلاع‌رسانی به افکار عمومی را داریم این در حالی است که باید در مسیر تقویت نظام حرکت کنیم و کاری نکنیم که در بنیان نظام جمهوری اسلامی که ثمره خون شهدا و همت مردم بناشده خدشه‌ای ایجاد شود.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر شفافیت و سلامت، حضور پرشور، برگزاری انتخاباتی منصفانه و عادلانه، ایجاد فضای مناسب انتخاباتی و رقابتی سالم، پیشگیر از هرگونه تخلف، ارتکاب جرم و تأمین امنیت را از هدف‌های شورای پیشگیری از جرایم انتخاباتی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: رقابت انتخاباتی باید در محیطی سالم انجام شود و هرگونه تخریب، توهین و افترا ازجمله ابزار انتخابات ناسالم است.