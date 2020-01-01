ابقای جواد لاریجانی به عنوان مشاور عالی رئیس قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم تودیع و معارفه دبیر ستاد حقوق بشر قوه با تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت: قریب به اتفاق مدیران ما تکلیف مدار هستند و بر اساس تکلیف مسئولیتی را می‌پذیرند و چون تکلیف هست کار برای مدیر راحت می‌شود.

وی افزود: وقتی مسؤلیت مطرح باشد جنبه دینی هم مطرح است. این دو مدیر ی که امروز در خدمت انها هستیم معرف حضور هستند و خودشان از بنده اعزف به کار خود هستند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه جواد لاریجانی سه دهه در قوه قضاییه فعالیت داشت گفت: ایشان با توجه به مسئولیت های که داشتند خودشان متقاضی بودند که کس دیگری جایگزین شود و حتی خودشان آقای باقری را معرفی کرد.

محسنی اژه ای ادامه داد: از هر دو مدیر تشکر می کنم از آقای لاریجانی جهت همکاری چندین ساله با قوه قضاییه تشکر می‌کنم، ایشان در حد امکانات حقیقتا خدمات خوبی ارائه دادند.

وی افزود: انسان و حقوق انسان و بشر از نگاه اسلام یک موضوع بسیار مهم است و شاید بالاتر از این مسیله نداشته باشیم که موضوع مهم در اسلام انسان و حقوق انسان است و اگر نهادی به اسم حقوق‌بشر امروز در دنیا نبود، ما وظیفه داشتیم به عنوان پرچم‌دار اسلام ناب، انسان را به آن‌گونه که اسلام معرفی می کند معرفی کنیم. همین وظیفه اسلامی ما امروز اقتضا می کرد که انسان و حقوق آن را به دنیا تبیین و تبلیغ کنیم چون معتقدیم که حقوق انسان از دیدگاه اسلام بسیار مهم است چرا که اگر درست تبیین شود انسان می تواند به سعادت برسد.

محسنی با بیان اینکه امروز حقوق بشر دستاویزی برای سلطه شده است گفت: امروز با اقدامات سخت و نرم دشمن حقوق نه یک انسان و نه یک مردم کشور بلکه حقوق میلیونها انسان را به خطر انداخته و از آزاد اندیشی انسان جلوگیری می‌کند.

امروز نظام سلطه تحت عنوان دفاع از حقوق بشر امت و مردمی را به بدترین وجه تحقیر می کنند و به خودش اجازه می دهد جلوی علم آموزی را بگیرد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر نتوانست این کار را انجام دهد دانشمندان آن رشته علمی را ترور می کنند. امروز به اسم حقوق بشر به یک کشور حمله کرده و مردم را می کشند. ما تکلیف اولیه داریم علاوه بر این با توجه به ادعاهای مدعیان حقوق‌بشر تکلیف ثانویه هم داریم تا این ماهیت را افشا کنیم.

محسنی اژه ای ادامه‌ داد: قوه قضاییه هم در این راستا باید وظایف خود را انجام دهد یک زمانی ستاد حقوق بشر به اداره کل تبدیل شد و حالا به معاونت بین الملل ارتقا پیدا کرده‌ است. آقای جواد لاریجانی از زمان مرحوم هاشمی شاهرودی مشاور رییس قوه قضاییه و بعد دبیر ستاد حقوق بشر بود و امروز هم آن حکم اولیه ایشان پابرجاست و همچنان مشاور عالی رییس قوه قضاییه هستند. امروز دکتر باقری به عنوان معاونت امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر هستند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: ستاد حقوق‌بشر از یک جایگاهی برخودار است و در مقایسه با برخی شوراهای مختلف در کشور کم نظیر و حتی بی نظیر است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: یکی از مسایلی که باعث تعاملات بین کشورها می شود موضوع تبعه ها است. دادستان کل کشور در قانونی که در سال ۹۲ تصویب شد اختیارات بیشتری نسبت به زمانی که بنده دادستان کل بودم، دارند.‌ در رابطه با تعاملاتی که باید در مورد تبعه ایران در سایر کشورها رخ می دهد نهادهای مختلف می تواند با کمک قوه قضاییه به این مسایل ورود کنند.

وی خطاب به باقری کنی گفت: ستاد حقوق بشر یک نهاد مستحکم فرا قوه‌ای است و چندین مسئول‌ قضایی در آن عضو هستند و می‌توانند به شما کمک کنند. امروز باید کل نظام از این ستاد بهره ببرد. البته نمی‌خواهیم این ستاد جایگزین فعالیت های وزارت امور خارجه و سایر اعضا شود اما این ستاد می‌تواند با ایجاد ساز و کار و استفاده از ظرفیتهای دادستانی کل به سایر دستگاه‌ها کمک‌کند.