ضرورت تعامل صنعت داروسازی و دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نمادین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ایران و موسسه آلند، برگزار شد.

سید محمدامین حرمشاهی، مدیر مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران، در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ایران و فارمکس، گفت: ما جوانان ایده پردازی داریم که صنعت خیلی از آنها مطلع نیست. از آن طرف هم، دانشجویان ما نمی دانند که مسائل و مشکلات خود را از چه طریقی مطرح کنند.

وی افزود: ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه، بخش زیادی از مشکلات موجود را حل می‌کند.

حرمشاهی گفت: این ارتباط در حوزه صنایعی که با سلامت مردم سر و کار دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مدیر مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: استفاده از فناوری‌های نوین، نکته مهمی در برقراری ارتباط میان دانشگاه و صنعت است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: آنچه مسلم است، ارتباط دانشگاه با صنعت؛ یک سویه نخواهد بود و می تواند به دانشگاه کمک کند تا مشکلاتش را حل کند. بنابراین، شکل گیری این قبیل همکاری ها می تواند خروجی مناسبی برای هر دو طرف داشته باشد.

میثم کریمی، دبیر شورای سیاست‌گذاری فارمکس خاورمیانه، نیز با مثبت خواندن تعامل و ارتباط صنعت با دانشگاه، گفت: نگاه ما در فارمکس، فقط برگزاری یک رویداد دارویی نیست؛ بلکه به دنبال رفع خلأها و گپ های موجود میان صنعت و دانشگاه هستیم.

مریم خلیلی، مدیرعامل موسسه آلند، با اشاره به اهمیت ارتباط صنعت داروسازی با دانشگاه، اظهار داشت: این تفاهم‌نامه، زمینه تقویت همکاری صنعت و دانشگاه را فراهم می‌کند.

وی، ابراز امیدواری کرد؛ خروجی این قبیل همکاری ها منجر به رشد و توسعه صنعت داروسازی کشور و در عین حال، ایجاد انگیزه برای دانشجویان شود.