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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

نظریات و رویکردهای اسلامی در خصوص مددکاری اجتماعی

نظریات و رویکردهای اسلامی در خصوص مددکاری اجتماعی

کتاب «مددکاری اجتماعی اسلامی، گرایش‌ها و رویکردها» در بردارنده رویکردهای بنیادین با استناد به منابع اصیل اسلامی برای توسعه مرزهای این رشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مددکاری اجتماعی اسلامی، گرایش‌ها و رویکردها» کاری از گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه م نتشر شد

این کتاب با هدف تبیین «مددکاری اجتماعی اسلامی» به عنوان یک نظریه کامل و مستقل، پاسخی است به خلأ مبانی نظری در این حرفه که تحت سیطره رویکردهای اثبات‌گرای افراطی است.

اثر حاضر با اتکا بر رویکردی بنیادین و تحلیلی-توصیفی، و با استناد به منابع اصیل اسلامی و دانش میان‌رشته‌ای، در پی تولید دانش و توسعه مرزهای این عرصه است.

ساختار پنج‌فصلی کتاب از کلیات و گرایش‌های معاصر، به سوی تبیین منطق شکل‌گیری گرایش‌ها بر اساس «مقاصد شریعت» و در نهایت نظریه‌پردازی نظام‌مند حرکت می‌کند. نوآوری محوری کتاب، ارائه چارچوبی اسلامی برای تخصصی‌شدن است که گرایش‌ها را به عرصه‌ای برای تحقق اهداف غایی شریعت تبدیل می‌نماید و مداخلاتی مشروع، مؤثر و پایدار را طراحی می‌کند.

این کتاب به نویسندگی مصطفی کاظمی نجف‌آبادی و محمد دهقانی شورکیدر ۲۳۴ صفحه در بازار نشر عرضه شده است.

کد مطلب 6942987
سیده فاطمه سادات کیایی

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