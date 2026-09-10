نظریات و رویکردهای اسلامی در خصوص مددکاری اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مددکاری اجتماعی اسلامی، گرایشها و رویکردها» کاری از گروه جامعهشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه م نتشر شد
این کتاب با هدف تبیین «مددکاری اجتماعی اسلامی» به عنوان یک نظریه کامل و مستقل، پاسخی است به خلأ مبانی نظری در این حرفه که تحت سیطره رویکردهای اثباتگرای افراطی است.
اثر حاضر با اتکا بر رویکردی بنیادین و تحلیلی-توصیفی، و با استناد به منابع اصیل اسلامی و دانش میانرشتهای، در پی تولید دانش و توسعه مرزهای این عرصه است.
ساختار پنجفصلی کتاب از کلیات و گرایشهای معاصر، به سوی تبیین منطق شکلگیری گرایشها بر اساس «مقاصد شریعت» و در نهایت نظریهپردازی نظاممند حرکت میکند. نوآوری محوری کتاب، ارائه چارچوبی اسلامی برای تخصصیشدن است که گرایشها را به عرصهای برای تحقق اهداف غایی شریعت تبدیل مینماید و مداخلاتی مشروع، مؤثر و پایدار را طراحی میکند.
این کتاب به نویسندگی مصطفی کاظمی نجفآبادی و محمد دهقانی شورکیدر ۲۳۴ صفحه در بازار نشر عرضه شده است.
نظر شما