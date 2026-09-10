کتاب صوتی «جز چشم سیاه تو» با صدای سیدمهدی شجاعی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جز چشم سیاه تو» به‌تازگی توسط نشر نیستان هنر در قالب کتاب صوتی منتشر شده است. سیدمهدی شجاعی، نویسنده اثر، روایت این کتاب را بر عهده داشته و صدابرداری و میکس آن نیز توسط مهدی صادقی انجام شده است.

مدت زمان این کتاب صوتی ۱۰ ساعت و ۲۶ دقیقه است و علاقه‌مندان می‌توانند آن را از طریق درگاه نیستان و دیگر پلتفرم‌های معتبر عرضه کتاب صوتی دریافت کنند.

«جز چشم سیاه تو» همچون چهار جلد پیشین مجموعه «حماسه سجادیه»، با محوریت بازشناسی حکومت علوی از حکومت اموی و تبیین ملاک‌ها و شاخص‌های این دو جریان، مخاطب را با بخشی از تاریخ دوران امام سجاد(ع) همراه می‌کند. شجاعی در این اثر، وقایع و شخصیت‌های دوران حیات امام علی بن الحسین(ع) را در قالب روایت داستانی بازگو کرده و در کنار آن به تحلیل برخی رویدادهای مهم و تأثیرگذار آن دوره پرداخته است.

یکی از محورهای اصلی کتاب، بررسی شیوه مواجهه امام سجاد(ع) با ظلم و ستم حاکمان دوران است. در این بخش، نویسنده تلاش کرده است چرایی پرهیز امام(ع) از مداخله مستقیم در حکومت و نسبت این رویکرد با مأموریت الهی امامان را تبیین کند.

از جمله مباحث مطرح‌شده در «جز چشم سیاه تو» می‌توان به امام‌شناسی، علل و چگونگی شکل‌گیری خوارج، موضوع قصاص پیش از جنایت از دیدگاه ائمه شیعه و کرامات امام سجاد(ع) اشاره کرد.

یکی از ویژگی‌های این مجموعه، استفاده از شیوه‌های روایی متنوع برای بیان مباحث تاریخی، روایی و اسلامی است. شجاعی با بهره‌گیری از راویان متعدد، تلاش کرده است مفاهیم و مباحث سنگین تاریخی و اعتقادی را در قالب روایتی روان و داستانی برای مخاطب بازگو کند.

در کنار مباحث تاریخی و معرفتی، «جز چشم سیاه تو» از طنز و روایت‌های متفاوت نیز بهره می‌برد. برخی بخش‌های کتاب از زبان شیطان یا شخصیت‌های دیگر روایت شده و نویسنده از این زاویه به بیان بخشی از وقایع تاریخی و ویژگی‌های شخصیت‌هایی همچون حجاج بن یوسف ثقفی پرداخته است.

در بخشی از این اثر، شجاعی درباره یکی از شیوه‌های اثرگذاری شیطان بر انسان می‌نویسد: «یکی از هنرهای شیطان اختلال در معیارهای آدمی است. دست بردن در ترازوست؛ برهم زدن و از کار انداختن معیارهای سنجش انسان است.»

نویسنده در ادامه این بحث، بزرگ جلوه دادن امور کوچک و کوچک شمردن مفاهیم بزرگ را از شیوه‌های تأثیرگذاری شیطان بر انسان معرفی می‌کند و آن را در نسبت با اخلاق و جهان‌بینی انسان مورد بررسی قرار می‌دهد.

مجموعه «حماسه سجادیه» در قالب روایت داستانی و با تکیه بر منابع تاریخی و روایی، به بازخوانی دوره زندگی امام سجاد(ع) و تحولات سیاسی و اجتماعی آن دوران می‌پردازد و «جز چشم سیاه تو» پنجمین جلد این مجموعه است که اکنون در قالب صوتی نیز در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.