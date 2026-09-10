حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عملیات لکه‌گیری و ترمیم آسفالت محورها با هدف افزایش ایمنی و کاهش حوادث جاده‌ای انجام می‌شود، اظهار داشت: این اقدامات، نقش مهمی در بهبود کیفیت راه‌های مواصلاتی استان و تسهیل تردد خودروها ایفا می‌کند و با تداوم این رویکرد، شاهد کاهش تصادفات جاده‌ای خواهیم بود.

مدیر کل بیمه سلامت استان ایلام افزود: این عملیات در محورهای اصلی و فرعی استان با اولویت نقاط پرحادثه و فرسوده انجام شده که نقش موثری در زمینه کاهش تصادفات و افزایش ایمنی جاده‌ها ایفا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه لکه‌گیری مسیرها با استفاده از ۸ هزار و ۱۳۰ تن آسفالت در پنج ماهه ابتدای سال جاری انجام شده، تصریح کرد: این اقدام، گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت راه‌ها و افزایش رضایت کاربران جاده‌ای محسوب می‌شود و با تداوم این اقدامات و تخصیص اعتبارات مناسب، شاهد پوشش کامل لکه‌گیری و ترمیم آسفالت در تمامی محورهای استان خواهیم بود.

معاون راهداری اداره کل راهداری استان در پایان با تأکید بر اینکه نگهداری و ترمیم راه‌ها، یکی از وظایف اصلی این اداره کل است، خاطرنشان کرد: با تداوم این اقدامات و تخصیص اعتبارات مناسب، شاهد پوشش کامل لکه‌گیری و ترمیم آسفالت در تمامی محورهای استان خواهیم بود.