به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، صبح پنجشنبه در رأس هیئتی وارد استان سمنان شد و پس از استقبال مقامات رسمی، از پروژه در دست اجرای محور سمنان-فیروزکوه بازدید کرد.

محور سمنان-فیروزکوه یکی از مسیرهای مهم و در عین حال پرخطر استان سمنان محسوب می‌شود که اجرای طرح جدید و تعریض آن طی سال‌های گذشته با تأخیرهایی همراه بوده است؛ با این حال، در دولت چهاردهم بار دیگر روند اجرای این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

طول این محور در محدوده استان سمنان ۳۷ کیلومتر است که ۱۰ کیلومتر آن پیش از این اجرا و به بهره‌برداری رسیده و ۲۷ کیلومتر باقی‌مانده نیز در قالب دو فاز در دست اجرا قرار دارد.

به گفته مسئولان استانی، عدم اجرای تعهدات از سوی پیمانکار پیشین، یکی از عوامل تأخیر در اجرای این پروژه بوده است.

بازوند در حاشیه این بازدید و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۰ کیلومتر از این محور در سال ۱۴۰۰ با تلاش‌های صورت گرفته به بهره‌برداری رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیمانکار سابق به دلیل تعلل در اجرای تعهدات و کندی عملیات از ادامه فعالیت در این طرح خلع ید شد، افزود: خوشبختانه امروز اجرای این طرح سرعت خوبی گرفته است.

سیدمحمد حسینی‌طباطبایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان نیز در حاشیه این بازدید به خبرنگاران گفت: قرارداد بخش دوم این طرح به طول ۲۷ کیلومتر در سال ۱۴۰۰ منعقد شده است.

وی با بیان اینکه پیمانکار سابق طی چهار سال تنها ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی در پروژه ایجاد کرد، افزود: با پیگیری‌های انجام شده از سوی استاندار سمنان، پیمانکار سابق خلع ید شد و در حال حاضر پیمانکار دیگری اجرای این طرح را بر عهده دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با بیان اینکه تکمیل و بهره‌برداری از این طرح به دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه می‌تواند در کاهش تصادفات جاده‌ای و تسهیل تردد خودروها در این محور تأثیر بسزایی داشته باشد.