به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرحیم عبودی، ، صبح پنجشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، با قدردانی از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان، پیشنهادهایی را برای تقویت زیرساخت‌ها و فعالیت‌های فرهنگی ارائه کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت فرهنگی اظهار کرد: عدالت فرهنگی باید از یک شعار به شاخصی قابل اندازه‌گیری تبدیل شود و برای هر استان و شهرستان، سرانه فرهنگی مشخصی تعریف شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کهگیلویه و بویراحمد افزود: نباید امکانات فرهنگی عمدتاً در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها متمرکز باشد؛ برای نمونه شهرستان کهگیلویه باید در حوزه‌هایی مانند کتابخانه، سینما، سالن‌های فرهنگی و هنری، حمایت از نویسندگان و هنرمندان، برنامه‌های قرآنی و رسانه‌ای سهم مشخص و قابل ارزیابی داشته باشد.

وی تصریح کرد: عدالت فرهنگی زمانی محقق می‌شود که یک جوان در دهدشت احساس نکند برای برخورداری از فرصت‌های فرهنگی باید به تهران یا مراکز استان‌های برخوردار مهاجرت کند.

ضرورت حرکت از برنامه‌محوری به استعدادمحوری

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کهگیلویه و بویراحمد در ادامه خواستار تغییر رویکرد از برنامه‌محوری به استعدادمحوری شد و گفت: استان‌های ما مملو از نویسنده، شاعر، هنرمند، مداح، فعال قرآنی، خبرنگار و جوان خلاق هستند، اما بسیاری از این استعدادها دیده نمی‌شوند.

وی پیشنهاد کرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک طرح ملی برای شناسایی و پرورش استعدادهای فرهنگی و هنری شهرستان‌ها ایجاد کند و با حمایت چندساله، آموزش حرفه‌ای، ایجاد بازار فروش و فراهم کردن امکان حضور استعدادها در جشنواره‌های ملی، زمینه رشد آنها را فراهم کند.

حجت‌الاسلام عبدالرحیم عبودی، ادامه داد: این رویکرد می‌تواند از برگزاری ده‌ها همایش و جشنواره یک‌روزه ماندگارتر و مؤثرتر باشد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشی از مأموریت خود را از اجرای برنامه برای مردم به کشف و پرورش قهرمانان فرهنگی از میان مردم تغییر دهد.

اقتصاد فرهنگ نیازمند حمایت هدفمند است

وی با تأکید بر ضرورت پیوند فرهنگ و اقتصاد افزود: فرهنگ نباید همیشه منتظر بودجه دولتی باشد و در شرایط فشار اقتصادی دولت‌ها، نخستین بخشی که با محدودیت منابع مواجه می‌شود، حوزه فرهنگ باشد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کهگیلویه و بویراحمد گفت: فرهنگ باید به سمت استقلال حرکت کند و اقتصاد فرهنگ به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب، موسیقی، هنرهای سنتی، صنایع فرهنگی، تولید محتوای دیجیتال و ظرفیت‌های بومی می‌توانند برای استان‌های کمتر برخوردار اشتغال و درآمد ایجاد کنند.

وی پیشنهاد ایجاد صندوق یا خط ویژه اقتصاد فرهنگ با محوریت تسهیلات، آموزش کسب‌وکار و بازار فروش را مطرح کرد و افزود: در کهگیلویه و بویراحمد می‌توان بر ادبیات، شعر محلی، فرهنگ لری و بومی، موسیقی، صنایع دستی، روایت‌های دفاع مقدس، طبیعت و میراث فرهنگی منطقه تمرکز کرد.

مسجد به پایگاه فرهنگی محله تبدیل شود

حجت‌الاسلام عبدالرحیم عبودی همچنین بر ضرورت بازگشت مسجد به جایگاه پایگاه فرهنگی محله تأکید کرد و گفت: طرح محله‌محوری که توسط وزارت کشور و به دستور رئیس‌جمهور در حال اجراست، می‌تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد.

وی افزود: لازم است در اجرای ملی این طرح، مساجد نقش اصلی داشته باشند و هر مسجد متناسب با ظرفیت فرهنگی خود در حوزه‌هایی مانند کتاب، قرآن، نوجوانان، خانواده، هنر، سواد رسانه‌ای و گفت‌وگوی اجتماعی فعالیت کند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مسجد نباید فقط محل اقامه نماز باشد، بلکه می‌تواند به مرکز تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی برای محله و کشور تبدیل شود.

ضرورت راه‌اندازی نهضت تولید محتوای بومی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت فضای مجازی و جنگ روایت‌ها گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید برای جنگ روایت‌ها و فضای مجازی یک نهضت تولید محتوا راه‌اندازی کند.

حجت‌الاسلام عبدالرحیم عبودی بیان کرد: بخش مهمی از فرهنگ مردم امروز در شبکه‌های اجتماعی و فضای دیجیتال شکل می‌گیرد و سند ملی ارتقای سواد فضای مجازی که با پیشنهاد استان تدوین شده است، می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

وی پیشنهاد کرد به جای آنکه صرفاً مصرف‌کننده محتوای فضای مجازی باشیم، از هزاران جوان نویسنده، گرافیست، فیلمساز و تولیدکننده محتوای بومی حمایت شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کهگیلویه و بویراحمد ایجاد یک مرکز تولید محتوای بومی برای هر استان را پیشنهاد کرد و گفت: این مراکز می‌توانند فرهنگ، تاریخ، تمدن، شخصیت‌ها، ظرفیت‌ها و مسائل هر استان را از زبان نسل جدید روایت کنند.

وی در پایان از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز قدردانی کرد و گفت: در دو سال اخیر و از زمانی که دکتر آشنا مسئولیت دبیری شورای فرهنگ عمومی را برعهده گرفته است، شوراهای فرهنگ عمومی با تدبیر وی جان دوباره‌ای گرفته‌اند.