مظفر علیشائی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در کنار مسابقات قهرمانی که به صورت هفتگی یا ماهانه برگزار میشوند، به ورزشهای عمومی و همگانی برای آحاد جامعه نیز توجه خواهیم داشت.
وی افزود: با همکاری هیئتهای فعال ورزشی استان، از جمله دوچرخه سواری، کوهپیمایی، کوهنوردی، دو عمومی و هیئت همگانی ایلام، هر هفته یک ورزش عمومی و همگانی برگزار میشود.
مدیر کل ورزش و جوانان ایلام گفت: هدف از چنین برنامهای توسعه فرهنگ فعالیتهای ورزشی و ترویج روحیه نشاط و شادابی در بین مردم است.
وی افزود: شرکت در این پویش برای تمامی اقشار جامعه آزاد است و نیازی به مدرک یا مقام قهرمانی ندارد.
علیشائی بیان داشت: هفته پیش ورزش همگانی دوچرخه سواری را با حضور هیئت دوچرخهسواری اجرایی کردیم و این هفته پویش عمومی کوهپیمایی را خواهیم داشت.
وی افزود: هفتههای بعد به پیادهروی خانوادگی و دومیدانی اختصاص خواهیم داد و پس از جانمایی مکان برگزاری آنها را به اطلاع مردم میرسانیم.
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