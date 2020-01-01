در اغتشاشات اخیر صرفا افرادی که رفتار مجرمانه داشتند، دستگیر شدند

سردار محمد شرفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کسی در اغتشاشات اخیر بی گناه دستگیر شده است، اظهار کرد: تشخیص اینکه چه کسی گناهکار است یا بی گناه با دستگاه قضائی است.

وی گفت: تشخیص این موضوع در صلاحیت پلیس نیست، معمولاً پلیس در صحنه فردی که اعمال مجرمانه داشته باشد را دستگیر می‌کند.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: پلیس شاهد صحنه است، یعنی عمل و اقدام مجرمانه را در کسی می بیند و او را دستگیر می‌کند.

سردار شرفی تصریح کرد: این طور نیست که پلیس فله‌ای کسانی را دستگیر کند و ببرد افرادی که دستگیر شده اند حتماً اقدام به عمل مجرمانه کرده و دستگیر شده اند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه فیلم‌هایی در فضای مجازی منتشر شده است که درآن فیلم‌ها مأموران یگان ویژه اقدام به تخریب اموال عمومی می‌کنند آیا این فیلم‌ها مورد بررسی قرار گرفته است و صحت دارد؟ گفت: طبیعی است این فیلم‌ها ساختگی و جعلی است، مگر می‌شود مأمور نیروی انتظامی چنین اقدامی را انجام دهد و برخلاف رسالت و ذات خود عمل کند؟ با قاطعیت و صراحت می گویم این موضوع امکان ندارد.

در مبارزه با اعتیاد باید هم پیشگیری کنیم، هم درمان و هم مقابله

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با اشاره به جشنواره فیلم‌های ۱۱۰ ثانیه‌ای پلیس که به تازگی اختتامیه آن منتشر شد، گفت: همایش‌ها و کنفرانس‌هایی در بین تمامی کشورهای جهان تشکیل شده و در آنجا درباره بحث سیاست‌های کلان نحوه مقابله با این بلای خانمان سوز تصمیمات بسیار خوبی گرفته شده و همه کشورهای دنیا را وادار کردند تا بر اساس اراده سیاسی خود سیاست گذاری کنند. هم مقابله جدی است، هم پیشگیری و هم درمان.

سردار شرفی اظهار کرد: مقام معظم رهبری هم سیاست‌های کلان خود را درباره موضوع مواد مخدر در ۱۱ بند مفصل ابلاغ فرمودند. یکی از مهمترین محورها بحث پیشگیری اجتماعی از مواد مخدر و در واقع افزایش آگاهی عمومی است.

وی گفت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از سال ۹۷ اقدام به برگزاری جشنواره فیلم‌های ۱۱۰ ثانیه‌ای کرده است که تقریباً ۲۵۰ مقاله به مرکز جشنواره توسط اهالی هنر تحویل داده شد و این مقالات داوری شدند و ۱۵۰ مقاله برتر انتخاب شد.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا ادامه داد: از این تعداد ۱۲ اثر فیلم ۳۰ ثانیه‌ای و انیمیشن را انتخاب کردیم که از آنها هم تجلیل به عمل آمد.

سردار شرفی تصریح کرد: مستحضر هستید یکی از رسالت‌های اصلی هنرمندان و رسانه بحث انتقال آموزه‌های اجتماعی به مردم و افزایش آگاهی‌های عمومی است. اگر افزایش آگاهی‌های عمومی بر اساس هنر و به شکل هنرمندانه باشد عمق می‌یابد و اثربخشی بسیار فراوانی دارد.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا بیان کرد: بنابراین به نظر من یکی از اصلی ترین اهداف نیروی انتظامی در این زمینه اجتماعی کردن و مسئول سازی کردن مبارزه با مواد مخدر و افزایش آگاهی‌های عمومی به شکل هنرمندانه و در واقع آگاهی دادن به مردم در مورد مخاطرات مواد مخدر بود که امیدوارم این اثرات تأثیرات خوبی را در جامعه داشته باشد.