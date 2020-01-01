نهمین نشست هم اندیشی فقه حکومتی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین نشست هم اندیشی فقه حکومتی با همکاری مرکز خدمات حوزه علمیه قم و با ارائه نظریه «فقه نظامات اسلامی» توسط آیت الله مهدی هادوی تهرانی نظریه پرداز ایده «اندیشه مدون در اسلام» و از اساتید دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ۱۲ دی ماه ساعت ۹ تا ۱۱:۳۰ با پرسش و پاسخ مقررین و شاگردان سایر اساتید مطرح در عرصه «فقه حکومتی» همراه خواهد بود.

پیش‌تر نیز این نشست‌ها با حضور آیات و اساتید معظم سیداحمد مددی، علی اکبر رشاد، سیدصمصام الدین قوامی، احمد مبلغی، سیدمحمدمهدی میرباقری، محسن اراکی و ابوالقاسم علیدوست برگزار شده است.

این هم‌اندیشی با دعوت از شاگردان برجسته و مقررین آیات و اساتید ابوالقاسم علیدوست، محمدمهدی هادوی تهرانی، احمد عابدی اصفهانی، سید محمد مهدی میرباقری، علی اکبر رشاد، احمد مبلغی، مرحوم سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی، علیرضا اعرافی، شهید سید محمدباقر صدر، عبدالحسین خسروپناه، سیدصمصام الدین قوامی و همچنین نمایندگان مراکزی همچون «دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، پژوهشگاه فقه نظام، مؤسسه ادیب فقه جواهری، مؤسسه فتوح اندیشه، مؤسسه فقاهت و تمدن سازی، مؤسسه آفاق حکمت، مؤسسه صراط مبین، رادیو معارف، شبکه اجتهاد، مؤسسه لوح و قلم، پایگاه تخصصی وسایل برگزار خواهد شد.

پژوهشگران و علاقه مندان این عرصه می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه هم اندیشی فقه حکومتی (۰۹۱۰۰۹۳۱۰۸۱) تماس حاصل کنند.